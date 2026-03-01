Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി...
    Crime
    Posted On
    date_range 1 March 2026 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 11:10 AM IST

    വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    യദുനന്ദ്

    കാസർകോട്: പാടിയിലെ യുവതിയെ വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ കണ്ണൂർ ഇടയന്നൂർ പാലയോട് ആർ. യദുനന്ദിനെ (21) കണ്ണൂർ താളികാവ് മഞ്ഞപാലത്ത് വെച്ച് കാസർകോട് വനിത പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

    2024 ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ പരാതിക്കാരിയെ തോട്ടിൻകരയിൽ വെച്ചും 2025 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കാലയളവിൽ ഇവർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ കിടപ്പുമുറിയിൽ വെച്ചും പീഡിപ്പിച്ചതായാണ് കേസ്. വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ അജിതയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് അറസ്റ്റിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsRape CaseArrest
    News Summary - Youth arrested in rape case on promise of marriage
    Similar News
    Next Story
    X