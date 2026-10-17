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    പോ​ക്സോ കേസിൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    പോ​ക്സോ കേസിൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട: പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യോ​ട് ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം കാ​ട്ടി​യ പ്ര​തി​യെ കോ​യി​പ്പു​റം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. കോ​യി​പ്പു​റം, അ​യി​രൂ​ർ-​കാ​വു​മു​ക്ക് മു​തു​മ​ര​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​മ​ൽ എം.​ശ​ശി (29)യാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ആ​റി​നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം. കീ​ഴ്വാ​യ്പൂ​ർ സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ സു​രേ​ഷ്‌​കു​മാ​റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലെ പോ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​തി​യെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

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    News Summary - Youth arrested in POCSO case
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