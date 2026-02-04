Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightസ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍...
    Crime
    Posted On
    date_range 4 Feb 2026 8:47 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Feb 2026 8:47 AM IST

    സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ച യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ച യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍
    cancel
    Listen to this Article

    സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബ​ത്തേ​രി: ചെ​ത​ല​യം സ്വ​ദേ​ശി​യു​ടെ സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി പി​ടി​യി​ല്‍. കു​തി​ര​വ​ട്ടം, കൂ​ട്ടാ​ളി, ക​ണ്ണം​ചാ​ലി​ല്‍ വീ​ട്ടി​ല്‍ ഇ.​കെ. നി​തി​നെ(29)​യാ​ണ് പാ​ള​യ​ത്തു​നി​ന്ന് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ക​സ​ബ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ബ​ത്തേ​രി പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്. ഇ​യാ​ള്‍ മു​മ്പ് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ടൗ​ണ്‍ പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ല്‍ ക​ള​വു കേ​സി​ലും ക​വ​ര്‍ച്ച​ക്കേ​സി​ലും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മൂ​ല​ങ്കാ​വ് ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഗ്രാ​നൈ​റ്റ് ഇ​ന്‍ഫ്ര എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് മു​ന്‍വ​ശം പാ​ര്‍ക്ക് ചെ​യ്തി​രു​ന്ന കെ.​എ​ല്‍ 73 ഇ 0316 ​ന​മ്പ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ട്ട​റാ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 30ന് ​വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ മോ​ഷ​ണം പോ​യ​ത്. വാ​ഹ​നം കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് എ​സ്.​ഐ ജെ​സ്‌​വി​ന്‍ ജോ​യി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ നി​ര​വ​ധി സി.​സി ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പെ​ട്രോ​ള്‍ പ​മ്പു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ വാ​ഹ​നം നി​തി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി.

    എ​ന്നാ​ല്‍, വീ​ടും വീ​ട്ടു​കാ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​മി​ല്ലാ​തെ അ​ല​ഞ്ഞു തി​രി​യു​ന്ന നി​തി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​ത് എ​ളു​പ്പ​മാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ര്‍ന്ന്, വാ​ഹ​നം പാ​ള​യം ബ​സ് സ്റ്റാ​ന്‍ഡി​ന് മു​ന്‍വ​ശം നി​ര്‍ത്തി​യി​ട്ടി​രു​ന്ന വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച എ​സ്.​ഐ ജെ​സ്‌​വി​ന്‍ ജോ​യ് ക​സ​ബ സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് കൈ​മാ​റു​ക​യും പാ​ള​യം പ​രി​സ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് നി​തി​നെ​യും വാ​ഹ​ന​വും ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ക്കു​ക​യായി​രു​ന്നു. ബ​ത്തേ​രി ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ട​ര്‍ എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ ശ്രീ​കാ​ന്ത് എ​സ്. നാ​യ​രു​ടെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​രം എ​സ്‌.​ഐ അ​ബ്ദു, സ​ന്തോ​ഷ് മോ​ന്‍, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്ത്, സു​ധീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘ​മാ​ണ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsWayanad NewsstealingArrest
    News Summary - Youth arrested for stealing scooter
    Similar News
    Next Story
    X