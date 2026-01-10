Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightപൊലീസുകാരന്‍റെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:42 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:42 PM IST

    പൊലീസുകാരന്‍റെ ബൈക്കുമായി കടന്ന യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    പൊലീസുകാരന്‍റെ ബൈക്കുമായി കടന്ന യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    അ​മ​ൽ സു​രേ​ഷ്

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫി​സി​ന് മു​ന്നി​ൽ നി​ന്ന് ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ്ടി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ യു​വാ​വ് അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മു​ട​വ​ൻ​മു​ക​ൾ സൗ​ത്ത് റോ​ഡ് മേ​രി​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ അ​മ​ൽ സു​രേ​ഷി​നെ​യാ​ണ് മാ​ന​വി​യം വീ​ഥി​യി​ൽ വ​ച്ച് ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ഓ​ഫി​സി​ൽ എ​ത്തി​യ പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ന്‍റെ ബൈ​ക്കാ​ണ് അ​മ​ൽ മോ​ഷ്ടി​ച്ച​ത്.

    പൊ​ലീ​സു​കാ​ര​ൻ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​തോ​ടെ സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി.​ടി.​വി ക്യാ​മ​റ​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് അ​മ​ലി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യം ല​ഭി​ച്ചു. ബൈ​ക്കു​മാ​യി ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ ക​റ​ങ്ങി​യ ഇ‍യാ​ൾ രാ​ത്രി 11 മ​ണി​യോ​ടെ മാ​ന​വീ​യം വീ​ഥി​യി​ലെ​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​വി​ടെ ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന മ്യൂ​സി​യം പൊ​ലീ​സ് സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫീ​സ​ർ അ​ജു, ഹോം​ഗാ​ർ​ഡ് സ​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ർ പ്ര​തി​യെ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ക​യും വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​മ​ൽ നേ​ര​ത്തെ​യും ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണ​ത്തി​ന് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:stealingYouth arrestedPolice
    News Summary - Youth arrested for stealing policeman's bike
    Similar News
    Next Story
    X