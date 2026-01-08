Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightആഡംബര ബൈക്ക്...
    Crime
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:26 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:26 AM IST

    ആഡംബര ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന യുവാവ് പിടിയില്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ആഡംബര ബൈക്ക് മോഷ്ടിക്കുന്ന യുവാവ് പിടിയില്‍
    cancel
    camera_alt

    അ​ഖി​ൻ

    Listen to this Article

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല: ആ​ഡം​ബ​ര ബൈ​ക്കു​ക​ള്‍ മാ​ത്രം മോ​ഷ്ടി​ക്കു​ന്ന യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ല്‍. പൊ​ഴി​യൂ​ര്‍ പ​രു​ത്തി​യൂ​ര്‍ പൊ​യ്പ​ള്ളി​വി​ളാ​ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ല്‍ അ​ഖി​നെ (22) ആ​ണ് പാ​റ​ശ്ശാ​ല പോ​ലീ​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പ് പാ​റ​ശ്ശാ​ല​യി​ല്‍ റോ​ഡ​രി​കി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന സു​രേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ ഉ​ട​മ​സ്ഥ​ത​യി​ലു​ള്ള ബൈ​ക്ക് മോ​ഷ​ണം​പോ​യ കേ​സി​ല്‍ പാ​റ​ശ്ശാ​ല പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഖി​ന്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ലം​മു​ത​ലു​ള്ള നൂ​റ്റി​അ​റു​പ​തോ​ളം സി.​സി.​ടി.​വി. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചാ​ണ് പോ​ലീ​സ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പാ​റ​ശ്ശാ​ല​യി​ല്‍നി​ന്നു മോ​ഷ്ടി​ച്ച ബൈ​ക്കു​മാ​യി ക​ട​ന്ന പ്ര​തി ചാ​ക്ക​യ്ക്കും ലു​ലു​മാ​ളി​നും സ​മീ​പ​ത്ത് എ​ത്തി​യ​താ​യി പോ​ലീ​സ് സി.​സി.​ടി.​വി​ക​ള്‍ നി​രീ​ക്ഷി​ച്ച് ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് അ​ഖി​ന്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. നി​ല​വി​ല്‍ പ​തി​നാ​റ് കേ​സു​ക​ളി​ല്‍ പ്ര​തി​യാ​യ അ​ഖി​ന്‍ ഒ​രു​മാ​സം മു​മ്പാ​ണ് ത​മി​ഴ്‌​നാ​ട്ടി​ലെ പാ​ള​യം​കോ​ട്ട ജ​യി​ലി​ല്‍നി​ന്നു പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. ഷൊ​ര്‍ണൂ​ര്‍, വ​ലി​യ​തു​റ, ഫോ​ര്‍ട്ട്, നെ​യ്യാ​റ്റി​ന്‍ക​ര, പൊ​ഴി​യൂ​ര്‍ എ​ന്നീ പോ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​ന്‍ പ​രി​ധി​യി​ലെ വീ​ടു​ക​ള്‍ കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി​യ കേ​സു​ക​ളി​ലും പ്ര​തി​യാ​ണ് ഇ​യാ​ള്‍.

    പ്രൊ​ബേ​ഷ​ന്‍ എ​സ്.​ഐ.​മാ​രാ​യ ബാ​ലു, വി​ഷ്ണു, സി.​പി.​ഒ.​മാ​രാ​യ അ​നി​ല്‍കു​മാ​ര്‍, സാ​ജ​ന്‍, അ​ഭി​ലാ​ഷ് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​മാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Youth arrested for stealing luxury bike
    Similar News
    Next Story
    X