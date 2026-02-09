കുട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം: യുവാവ് പിടിയിൽ

കുട്ടിയെ പിന്തുടർന്ന് ലൈംഗികാതിക്രമം: യുവാവ് പിടിയിൽtext_fields
കോഴിക്കോട്: വീട്ടിൽനിന്ന് പിണങ്ങിയിറങ്ങിയ അതിജീവിതയെ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കിയ കേസിൽ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. വെള്ളരിക്കൽ ടി.പി. ഷൗക്കത്തലിയെയാണ് വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുളസിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണസംഘം പോക്സോ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.
കുട്ടിയെ ബസിൽ പിന്തുടർന്ന ഇയാൾ കോഴിക്കോട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ച് ഓട്ടോയിൽ കയറ്റി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിച്ച് ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയും അശ്ലീല ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് കേസ്.
ഈ മാസമാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്വേഷണസംഘം കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
