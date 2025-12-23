Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 23 Dec 2025 5:37 PM IST
    Updated On
    date_range 23 Dec 2025 5:37 PM IST

    അങ്കമാലിയിൽ രാസലഹരിയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    രാസലഹരിയുമായി പിടിയിലായ അഖിൽ, ഇയാൾ ഫേസ്ക്രീം കുപ്പിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച എം.ഡി.എം.എ

    Listen to this Article

    അങ്കമാലി: ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് ബസ് മാർഗം രാസലഹരി കടത്തുന്നതിനിടെ യുവാവ് പൊലീസ് പിടിയിൽ. പഴന്തോട്ടം വെമ്പിള്ളി എള്ളുവിള പുത്തൻവീട്ടിൽ അഖിലിനെയാണ് (30) ദേശീയപാത അങ്കമാലിയിൽ ബസ് തടഞ്ഞുനിർത്തി പിടികൂടിയത്. അഖിലിന്‍റെ ബാഗിന്‍റെ രഹസ്യ അറയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 3.2 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എ റൂറൽ ജില്ല ലഹരി വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും, അങ്കമാലി പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടി.

    ഫെയ്സ് ക്രീം കുപ്പിയിൽ ലോഷന്‍റെ ഇടയിൽ പ്രത്യേകം ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലായിരുന്നു എം.ഡി.എം.എ. ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യവിവരത്തിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. ഡിവൈ.എസ്.പി മാരായ ജെ. ഉമേഷ് കുമാർ, ടി.ആർ. രാജേഷ്, ഇൻസ്പെക്ടർ എ. രമേശ് തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന. കൂടുതൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    TAGS:Crime Newsdrug bustKerala News
    News Summary - Youth arrested for possession of drugs in Angamaly
