    Crime
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 11:36 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 11:36 AM IST

    എം.ഡി.എം.എ യുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

    എം.ഡി.എം.എ യുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
    ഉ​ല്ലാ​സ്​

    കൊ​ല്ലം: പൊ​ലീ​സ് ന​ട​ത്തി​യ ല​ഹ​രി വേ​ട്ട​യി​ൽ എം.​ഡി.​എം.​എ യു​മാ​യി യു​വാ​വ് പി​ടി​യി​ൽ. ഓ​ച്ചി​റ മ​ഠ​ത്തി​ൽ​കാ​രാ​യ്മ, കി​ട​ങ്ങി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​ല്ലാ​സ്(22) ആ​ണ് കൊ​ല്ലം സി​റ്റി ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​വും ഓ​ച്ചി​റ പൊ​ലീ​സും സം​യു​ക്ത​മാ​യി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​യാ​ളി​ൽ നി​ന്ന് 12.76 ഗ്രാം ​എം.​ഡി.​എം.​എ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    സ്‌​കൂ​ൾ കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ൾ​പ്പെ​ടെ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ എ​ത്തി​ച്ച മാ​ര​ക മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടിയത്. ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ല​ഭി​ച്ച ര​ഹ​സ്യ വി​വ​ര​ത്തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​ത്തി​ന്റെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ഇ​യാ​ൾ.

    ബം​ഗ​ളു​രു​വി​ൽ നി​ന്നും ല​ഹ​രി മ​രു​ന്നു​മാ​യി എ​ത്തി​യ ഇ​യാ​ൾ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട് ഓ​ച്ചി​റ രാ​ഗം ജ​ങ്​​ഷ​ന് സ​മീ​പം സു​ഹൃ​ത്തി​നാ​യി കാ​ത്തു​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഓ​ച്ചി​റ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ സു​ജാ​ത​ൻ​പി​ള്ള​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ഞ്ജി​ത്ത് , അ​നി, ദീ​പു എ​ന്നി​വ​രും എ​സ്.​ഐ അ​നീ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഡാ​ൻ​സാ​ഫ് സം​ഘ​വും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തി​യെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    TAGS:Crime NewsKollam NewsDrug CaseArrest
    News Summary - Youth arrested for holding illegal drug
