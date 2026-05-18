Posted Ondate_range 18 May 2026 9:11 AM IST
വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
News Summary - Youth arrested for growing cannabis plant among crops in home yard
വർക്കല: വീട്ടുവളപ്പിൽ മറ്റ് കൃഷികൾക്കൊപ്പം കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. വെട്ടൂർ അഴകൻവിള ലക്ഷംവീട്ടിൽ ഊച്ചാണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന റാഷിദിനെ(38) യാണ് വർക്കല പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്തിയിരുന്ന രണ്ട് മീറ്റർ, ഒന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഓരോ ചെടികളും നാല് തൈകളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കഞ്ചാവ് ചെടികളെ മാസങ്ങളായി ഇയാൾ വളവും വെള്ളവുമൊഴിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വർക്കല ഡി.വൈ.എസ്.പിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വർക്കല എസ്.എച്ച്.ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തിയത്.
