Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവീട്ടുവളപ്പിലെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 18 May 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 18 May 2026 9:11 AM IST

    വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വീട്ടുവളപ്പിലെ കൃഷികൾക്കിടയിൽ കഞ്ചാവ് ചെടി; യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    വീട്ടുവളപ്പിൽ കൃഷി ചെയ്ത കഞ്ചാവ് ചെടികൾക്കൊപ്പം അറസ്റ്റിലായ റാഷിദ്

    വർക്കല: വീട്ടുവളപ്പിൽ മറ്റ് കൃഷികൾക്കൊപ്പം കഞ്ചാവ് കൃഷി നടത്തിയ യുവാവ് അറസ്റ്റിൽ. വെട്ടൂർ അഴകൻവിള ലക്ഷംവീട്ടിൽ ഊച്ചാണ്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്ന റാഷിദിനെ(38) യാണ് വർക്കല പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ വീട്ടുവളപ്പിൽ വളർത്തിയിരുന്ന രണ്ട് മീറ്റർ, ഒന്നര മീറ്റർ നീളമുള്ള ഓരോ ചെടികളും നാല് തൈകളുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. കഞ്ചാവ് ചെടികളെ മാസങ്ങളായി ഇയാൾ വളവും വെള്ളവുമൊഴിച്ച് പരിപാലിച്ചു വരികയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വർക്കല ഡി.വൈ.എസ്.പിക്ക് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് വർക്കല എസ്.എച്ച്.ഒയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടി കണ്ടെത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsYouth arrestedhome yardCannabis plantLatest News
    News Summary - Youth arrested for growing cannabis plant among crops in home yard
    Similar News
    Next Story
    X