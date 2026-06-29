Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഷൊർണൂരിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 29 Jun 2026 12:03 PM IST
    Updated On
    date_range 29 Jun 2026 12:03 PM IST

    ഷൊർണൂരിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ഷൊർണൂരിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവും യുവതിയും പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ആ​ഷി​ഖ്, ഷാ​ജി​റ

    ഷൊർണൂർ: ഓപറേഷൻ തൂഫാന്റെ ഭാഗമായി ഷൊർണൂരിൽ ലോഡ്ജുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 17.06 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവതിയും യുവാവും പിടിയിൽ. പട്ടാമ്പി ഓങ്ങല്ലൂർ ചുള്ളിയിൽ ആഷിഖ് (26), പാലക്കാട് പുതുപ്പരിയാരം ലക്ഷ്മി നഗർ പാറക്കൽ ഷാജിറ (31) എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ബംഗളൂരുവിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് സംസ്ഥാനത്താകെ മയക്കുമരുന്ന് വിൽപന നടത്തുന്ന കണ്ണികളിലെ അംഗങ്ങളാണ് ഇരുവരുമെന്ന് ഷൊർണൂർ പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനടുത്തുള്ള ലോഡ്ജിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഇവർ പിടിയിലായത്. രണ്ട് പേരും ലഹരിക്കടിമകളാണെന്നും പിടിയിലാവുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഷൊർണൂർ സി.ഐ പി. വിഷ്ണു, എസ്.ഐമാരായ കെ.പി. അശ്വിൻ, ബിനോയ് കുര്യാക്കോസ്, എ.എസ്.ഐ കെ. അനിൽകുമാർ, എസ്.സി.പി.ഒമാരായ സജീഷ്, സുജി ശേഖർ, ശ്രിജിനി എന്നിവരാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsMDMAShoranur
    News Summary - Young man and woman arrested with MDMA in Shoranur
    Similar News
    Next Story
    X