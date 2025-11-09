Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    9 Nov 2025 1:58 PM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 1:58 PM IST

    മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങളുമായി യുവതികൾ പിടിയിൽ

    പിടിയിലായ ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    കു​ന്നം​കു​ളം: മോ​ഷ്ടി​ച്ച സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​ക​ക​ളും രേ​ഖ​ക​ളു​മാ​യി ത​മി​ഴ്നാ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി​ക​ൾ കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പി​ടി​യി​ലാ​യി.ത​മി​ഴ്നാ​ട് മ​ധു​രൈ ചി​ന്താ​മ​ണി തെ​രു​വ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കാ​വ്യ (39), പൂ​ജ (29) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് കു​ന്നം​കു​ളം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    കു​ന്നം​കു​ളം ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ മ​ലാ​യ ഗോ​ൾ​ഡി​ന് മു​മ്പി​ൽ സം​ശ​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ക​ണ്ട യു​വ​തി​ക​ളെ പൊ​ലീ​സ് ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും മൊ​ഴി​ക​ളി​ൽ സം​ശ​യം തോ​ന്നി​യ​തോ​ടെ വ​നി​താ പൊ​ലീ​സെ​ത്തി ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ഇ​രു​വ​രു​ടെ​യും ബാ​ഗി​ലെ പ​ഴ്സി​ൽ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ല​ക​ളും പ​ണ​വും മ​റ്റു രേ​ഖ​ക​ളും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    പ​ഴ്സി​ൽ നി​ന്ന് കു​റു​മാ​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​നി മ​ഞ്ജു​ള​യു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഇ​വ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് പ​ഴ്സ് മോ​ഷ​ണം പോ​യ​താ​ണെ​ന്ന്പൊ ​ലീ​സി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ച​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​രു​വ​രും നി​ര​വ​ധി മോ​ഷ​ണ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

    Theft News Thrissur Crime
    News Summary - women arrested with stolen jewelry
