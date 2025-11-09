മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങളുമായി യുവതികൾ പിടിയിൽ

മോഷ്ടിച്ച ആഭരണങ്ങളുമായി യുവതികൾ പിടിയിൽtext_fields
കുന്നംകുളം: മോഷ്ടിച്ച സ്വർണമാലകകളും രേഖകളുമായി തമിഴ്നാട് സ്വദേശിനികൾ കുന്നംകുളം പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായി.തമിഴ്നാട് മധുരൈ ചിന്താമണി തെരുവ് സ്വദേശികളായ കാവ്യ (39), പൂജ (29) എന്നിവരെയാണ് കുന്നംകുളം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
കുന്നംകുളം നഗരത്തിലെ മലായ ഗോൾഡിന് മുമ്പിൽ സംശയ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ട യുവതികളെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും മൊഴികളിൽ സംശയം തോന്നിയതോടെ വനിതാ പൊലീസെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇരുവരുടെയും ബാഗിലെ പഴ്സിൽ സ്വർണമാലകളും പണവും മറ്റു രേഖകളും കണ്ടെത്തി.
പഴ്സിൽ നിന്ന് കുറുമാൽ സ്വദേശിനി മഞ്ജുളയുടെ രേഖകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ ഇവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പഴ്സ് മോഷണം പോയതാണെന്ന്പൊ ലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇരുവരും നിരവധി മോഷണ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register