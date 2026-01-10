Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightയുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍...
    Crime
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 12:51 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 12:51 PM IST

    യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ തിളച്ച പാലൊഴിച്ച് പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    യുവതിയുടെ ശരീരത്തില്‍ തിളച്ച പാലൊഴിച്ച് പൊള്ളലേല്‍പ്പിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ആ​ര്യ​നാ​ട്: പ്ര​ണ​യി​ച്ച് ഒ​പ്പം​കൂ​ട്ടി താ​മ​സി​പ്പി​ച്ച യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്തി​ല്‍ തി​ള​ച്ച പാ​ല്‍ ഒ​ഴി​ച്ച് പൊ​ള്ള​ലേ​ല്‍പ്പി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഇ​രു​പ​തു​കാ​രി​യു​ടെ നി​ല ഗു​രു​ത​രം. സം​ഭ​വ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​വാ​ഹി​ത​നും ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പി​താ​വു​മാ​യ ആ​ര്യ​നാ​ട് വ​ലി​യ ക​ലു​ങ്ക് സ്കൂ​ളി​ന് സ​മീ​പം വാ​ട​ക​ക്ക് താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന മ​ഹേ​ഷ് (28) നെ ​ആ​ര്യ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു.

    പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ നി​ല​യി​ൽ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച ശേ​ഷ​മാ​ണ് യു​വ​തി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വി​വ​ര​മ​റി​യു​ന്ന​ത്. ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​യി​രി​ക്കെ ര​ണ്ടു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ യു​വ​തി ഒ​ളി​ച്ചോ​ടി​പോ​യ​താ​ണ്. ഇ​തേ തു​ട​ര്‍ന്ന് പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​മാ​യി വീ​ട്ടു​കാ​ര്‍ യാ​തൊ​രു അ​ടു​പ്പ​വും കാ​ണി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല.

    പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റ് യു​വ​തി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് വി​വാ​ഹ​ശേ​ഷം യു​വ​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന പീ​ഡ​ന​ത്തെ​കു​റി​ച്ച് അ​മ്മ​യോ​ട് പ​റ​യു​ന്ന​ത്. പൊ​ള്ള​ലേ​ല്‍പ്പി​ച്ച് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും മ​ഹേ​ഷ് പി​ന്നീ​ട് തി​രി​ഞ്ഞു​നോ​ക്കി​യി​ട്ടി​ല്ല. മ​ഹേ​ഷി​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ കു​ട്ടി​ക്ക് ന​ൽ​കാ​നാ​യി അ​ടു​പ്പി​ൽ പാ​ലു​കാ​ച്ചു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ് മ​ഹേ​ഷ് പ്ര​കോ​പി​ത​നാ​യി തി​ള​ച്ച പാ​ൽ യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​രീ​ര​ത്ത് ഒ​ഴി​ച്ച​ത്.

    യു​വ​തി നി​ല​വി​ളി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ഇ​വ​ർ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കി​യി​ല്ല. യു​വ​തി​യു​ടെ മാ​താ​വ് ആ​ര്യ​നാ​ട് പോ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. ആ​ര്യ​നാ​ട് പൊ​ലീ​സ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലെ​ത്തി പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യു​ടെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശേ​ഷം കേ​സെ​ടു​ത്തു. തോ​ൾ ഭാ​ഗം മു​ത​ൽ കാ​ൽ​മു​ട്ടി​ന്റെ ഭാ​ഗം വ​രെ കൈ​യി​ലും മു​തു​കി​ലും വ​യ​റി​ലും ഒ​ക്കെ​യാ​യി പൊ​ള്ള​ലേ​റ്റി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trivandrumHarassmentattrocities against women
    News Summary - woman's body was burned by pouring boiling milk on her body
    Similar News
    Next Story
    X