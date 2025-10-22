Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_right'കുഞ്ഞിന്റെ 28...
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Oct 2025 11:14 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Oct 2025 11:14 PM IST

    'കുഞ്ഞിന്റെ 28 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടിലിൽനിന്ന് ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു, ഭക്ഷണം പട്ടിക്ക് നൽകി'; പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിൽനിന്നേറ്റത് ക്രൂരമർദനമെന്ന് യുവതി

    കുഞ്ഞിന്റെ 28 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടിലിൽനിന്ന് ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു, ഭക്ഷണം പട്ടിക്ക് നൽകി; പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ഭർത്താവിൽനിന്നേറ്റത് ക്രൂരമർദനമെന്ന് യുവതി
    Listen to this Article

    കോലഞ്ചേരി: അങ്കമാലിയിലെ ഭർതൃഗൃഹത്തിൽ പെൺകുഞ്ഞുണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമർദനവും അവഹേളനവും ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതായി യുവതി. ബുധനാഴ്ച പുത്തൻകുരിശ് വരിക്കോലിയിലെ വീട്ടിൽ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിലാണ് തനിക്കേറ്റ മർദനങ്ങളുടെ തെളിവുകൾ നിരത്തി സംസാരിച്ചത്.

    2021ൽ കുഞ്ഞ്​ ജനിച്ചതുമുതലാണ് ഭർത്താവിൽനിന്ന് ഉപദ്രവം നേരിട്ടത്. കുഞ്ഞ്​ ജനിച്ച് 28 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കട്ടിലിൽനിന്ന് ചവിട്ടി താഴെയിട്ടു. കുട്ടിയുടെ ഭാവിയോർത്ത് മർദനത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമൊന്നും പുറത്തുപറഞ്ഞില്ല. തലക്ക് അടിയേ​റ്റ് ചോരവാർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോഴും കട്ടിലിൽനിന്ന്​ വീണതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ തവണ തല്ലു കിട്ടുമ്പോഴും കാലുപിടിച്ച് മാപ്പപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഭർത്താവിന്റെ അന്ധവിശ്വാസം അസഹ്യമായിരുന്നു.

    കൂടോത്രം ചെയ്‌തെന്നുപറഞ്ഞ് വീട്ടിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾപോലും യുവതിക്ക്​ നൽകാതെ പട്ടിക്ക് നൽകി. സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞെന്നും അച്ഛനോട് കൂടുതൽ പണം വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാനും ആവശ്യപ്പെട്ടു. യുവതിയുടെ വീട്ടുകാരെ മോശക്കാരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത്​ ഭർത്താവ് പതിവാക്കിയിരുന്നുവെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു. വീട്ടുകാരുമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ ഫോണും സിമ്മും വെള്ളത്തിലിട്ട്​ നശിപ്പിച്ചു.

    മകളെ കൊന്ന് കിണ​റ്റിലിട്ടാൽ ആരും ചോദിക്കില്ലെന്നു പറഞ്ഞത് സഹിക്കാവുന്നതിലും അപ്പുറമായിരുന്നുവെന്നും യുവതിയുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞു. യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ ഭർത്താവ് ഗിരീഷിനെതിരെ അങ്കമാലി പൊലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേസെടുത്തിരുന്നു.

