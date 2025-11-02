Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവർക്കലയിൽ ഓടുന്ന...
    Crime
    Posted On
    date_range 2 Nov 2025 10:23 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Nov 2025 10:39 PM IST

    വർക്കലയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽനിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    വർക്കലയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽനിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു; ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: വര്‍ക്കലയില്‍ ഓടുന്ന ട്രെയിനില്‍നിന്ന് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടു. സംഭവത്തിൽ പ്രതി സുരേഷി(43)നെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇന്ന് രാത്രി 8.45നാണ് സംഭവം.

    കേരള എക്‌സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലെ ജനറൽ കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍നിന്നാണ് യുവതിയെ തള്ളിയിട്ടത്. സഹയാത്രികർ പ്രതിയെ പിടികൂടി പൊലീസിൽ ഏൽപിക്കുകയായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനിലാണ് സംഭവം.

    കമ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റില്‍ കയറിയ ആള്‍ വര്‍ക്കല അയന്തി ഭാഗത്ത് വച്ച് യുവതിയെ തള്ളിയിടുകയായിരുന്നുവത്രെ. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നു.

    ട്രെയിനില്‍ നിന്ന്‌ വീണ യുവതിയുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവരെ വര്‍ക്കലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. യുവതി ആലുവയില്‍ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trainkerala expressCrime NewsMalayalam NewsKerala News
    News Summary - Woman Pushed from Moving Train kerala express in Varkala
    Similar News
    Next Story
    X