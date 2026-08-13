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    Crime
    Posted On
    date_range 13 Aug 2026 2:16 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2026 2:16 PM IST

    ഡോക്‌ടറെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി വാട്സ് ആപിലൂടെ തട്ടിപ്പ്: യുവതിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് 14.5 ലക്ഷം

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    പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ: വാ​ട്സ് ആ​പി​ലൂ​ടെ യു.​കെ​യി​ൽ ഡോ​ക്ട​റെ​ന്ന് സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സു​ഹൃ​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ത​ട്ടി​പ്പി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പു​ഞ്ച​ക്കാ​ട്ടെ മു​പ്പ​ത്തെ​ട്ടു​കാ​രി​ക്ക് ന​ഷ്മാ​യ​ത് 14,57,300 രൂ​പ. യു​വ​തി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ൽ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് ഡോ. ​ലൂ​യീ​സ് വൈ​ൻ എ​ന്ന​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രേ കേ​സെ​ടു​ത്തു. 2023 മു​ത​ൽ വാ​ട്സ് ആ​പ് ഇ​യാ​ൾ വാ​ട്സ് ആ​പ് സു​ഹൃ​ത്താ​യി​രു​ന്നു.

    യു.​കെ​യി​ലെ ഡോ​ക്ട​റാ​ണെ​ന്ന് ഇ​യാ​ൾ സ്വ​യം പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ക​ള​മൊ​രു​ക്കി​യ​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ കാ​ണു​ന്ന​തി​ന് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലേ​ക്ക് വ​ര​വേ എ​യ​ർ​പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ക​സ്റ്റം​സ് പി​ടി​കൂ​ടി​യെ ന്നും ​കൈ​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന 50,000 പൗ​ണ്ട് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​താ​യും ഇ​യാ​ൾ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ അ​റി​യി​ച്ചു​വ​ത്രെ. ക​സ്റ്റം​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​യെ​യും മ​ക​ളെ​യും വി​ട്ട​യ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ക​സ്റ്റം​സ് തീ​രു​വ​യും എ​ക്ചേ​ഞ്ച് ചാ​ർ​ജു​മാ​യി വി​വി​ധ തീ​രു​വ​ക​ൾ അ​ട​യ്ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു.

    ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് 10,000 പൗ​ണ്ട് വി​ട്ടു കി​ട്ടു​മ്പോ​ൾ അ​തി​ന് തു​ല്യ​മാ​യ 63 ല​ക്ഷം രൂ​പ തി​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യെ വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തി​ൽ വി​ശ്വ​സി​ച്ച് 14,57,300 രൂ​പ ന​ൽ​കി​യ ത​ന്നെ പ്ര​തി ച​തി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി. ഐ.​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​യു​ള്ള വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചേ​ർ​ത്താ​ണ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

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    TAGS:Crime Newsmoney scamkannurKerala
    News Summary - Woman loses Rs 14.5 lakh to WhatsApp scam by posing as a doctor
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