    യു​വ​തി​യെ ക​നാ​ലി​ൽ ത​ള്ളി​യി​ട്ട് കൊ​ന്നു; യു​വാ​വും പി​താ​വും അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    representative image
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ശി​വ​മൊ​ഗ്ഗ ജി​ല്ല​യി​ലെ ഭ​ദ്ര ക​നാ​ലി​ലേ​ക്ക് യു​വ​തി​യെ ത​ള്ളി​യി​ട്ട് കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി പ​രാ​തി. ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി സ്വാ​തി​യാ​ണ് (19) കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ അ​യ​ൽ​വാ​സി സൂ​ര്യ​യെ​യും (20) പി​താ​വ് സ്വാ​മി​യേ​യും (50) ശി​വ​മോ​ഗ റൂ​റ​ൽ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്ന​തി​ങ്ങ​നെ: സൂ​ര്യ​യും സ്വാ​തി​യും ഇ​ഷ്ട​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. പ​ഠ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വാ​തെ​യു​ള്ള വി​വാ​ഹ​ത്തി​ന് സ്വാ​തി​യു​ടെ വീ​ട്ടു​കാ​ർ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ചി​രു​ന്നു. താ​നും സ്വാ​തി​യും ഭ​ദ്ര ക​നാ​ലി​ൽ ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യാ​ൻ ചാ​ടി​യെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ര്യ​യു​ടെ മൊ​ഴി.

    എ​ന്നാ​ൽ, ഒ​രു മ​ര​ത്ത​ടി​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ താ​ൻ ക​നാ​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ര​ക​യ​റി. പ​ക്ഷേ, സ്വാ​തി മ​രി​ച്ചു. സൂ​ര്യ സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​ണ്. അ​യ​ൽ​വാ​സി​ക​ളാ​യ ഇ​വ​ർ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​മാ​യി പ്ര​ണ​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. അ​തേ​സ​മ​യം സൂ​ര്യ​യാ​ണ് സ്വാ​തി​യെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തെ​ന്ന് സ്വാ​തി​യു​ടെ കു​ടും​ബം ആ​രോ​പി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ വി​വാ​ഹം ക​ഴി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന് വീ​ട്ടു​കാ​ർ തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തി​നാ​ൽ, ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ വ​ഴ​ക്കി​ട്ടി​രു​ന്നു. ക​നാ​ലി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി അ​തി​ലേ​ക്ക് ത​ള്ളി​യി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നെ​ന്നാ​ണ് സ്വാ​തി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പ​രാ​തി".

    ‘ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ മ​ക​ൾ സ​ഹ്യാ​ദ്രി കോ​ള​ജി​ൽ ബി​രു​ദ ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി സൂ​ര്യ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ അ​വ​ളെ ശ​ല്യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വി​വാ​ഹം ക​ഴി​ക്കാ​ൻ സ​മ്മ​തി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച് ആ​ത്മ​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് നി​ര​ന്ത​രം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ്വാ​തി​യെ ബ്ലാ​ക്ക് മെ​യി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ അ​യാ​ൾ കൈ ​മു​റി​ച്ച്, പി​ന്തു​ട​ർ​ന്ന് അ​വ​ളെ ബ​ല​മാ​യി ക​നാ​ലി​ന​ടു​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യി കൊ​ന്നു.’-​സ്വാ​തി​യു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    കൃ​ത്യം ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം സൂ​ര്യ, താ​നും ക​നാ​ലി​ലേ​ക്ക് ചാ​ടി​യ​താ​യി ന​ടി​ക്കു​ക​യും വി​ഷം ക​ഴി​ച്ച​താ​യി സൂ​ചി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു രം​ഗം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തെ​ന്നും അ​വ​ർ ആ​രോ​പി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

