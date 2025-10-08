Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 8 Oct 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Oct 2025 8:41 AM IST

    ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​നം: യു​വ​തി മ​രി​ച്ചു

    ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​നം: യു​വ​തി മ​രി​ച്ചു
    ബം​ഗ​ളൂ​രു: ഗാ​ർ​ഹി​ക പീ​ഡ​ന​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ലാ​യി​രു​ന്ന യു​വ​തി മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം 24ന് ​ചൊ​ക്ക​സാ​ന്ദ്ര​യി​ലെ വ​സ​തി​യി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ചോ​ട്ടെ​ലാ​ൽ സി​ങ് ന​ട​ത്തി​യ ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ പ്രീ​തി സി​ങ്ങാ​ണ് (26) മ​രി​ച്ച​ത്.

    മ​ധ്യ​പ്ര​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ പ്രീ​തി​യും ചോ​ട്ടെ​ലാ​ലും ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യി​ലാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്.സം​ഭ​വ​ദി​വ​സം പ്രീ​തി ഉ​ച്ച​ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഇ​രു​വ​രും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യി. ചോ​ട്ടെ​ലാ​ൽ ഇ​രു​മ്പു​വ​ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ്രീ​തി​യു​ടെ ത​ല​യി​ലും ശ​രീ​ര​ത്തി​ലും അ​ടി​ച്ചു. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വ​തി​യെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

    ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ ര​ണ്ട് കു​ട്ടി​ക​ൾ പ്രീ​തി​യു​ടെ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​യോ​ട് പീ​ഡ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലു​ട​മ പീ​നി​യ പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. തൊ​ട്ട​ടു​ത്ത​ദി​വ​സം ഛോട്ടേ​ലാ​ലി​നെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. പ്രീ​തി മ​രി​ച്ച​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് കൊ​ല​ക്കു​റ്റ​ത്തി​ന് കേ​സെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:Police CaseDomestic Violencewomen deadBanglore News
    News Summary - Woman dies of domestic violence
