Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഭർത്താവിന്റെ മർദനമേറ്റ...
    Crime
    Posted On
    date_range 3 Feb 2026 7:50 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Feb 2026 7:50 AM IST

    ഭർത്താവിന്റെ മർദനമേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    നെഞ്ചിലെ എല്ലുകൾ ഒടിഞ്ഞു; ആന്തരിക ഭാഗങ്ങളിൽ ഗുരുതര പരിക്ക്
    ഭർത്താവിന്റെ മർദനമേറ്റ യുവതി ആശുപത്രിയിൽ മരിച്ചു; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    camera_alt

    സു​നി​ൽ കു​മാ​ർ

    Listen to this Article

    മം​ഗ​ളൂ​രു: കു​ടും​ബ വ​ഴ​ക്കി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന് ഭ​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ യു​വ​തി മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലി​രി​ക്കെ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ചു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ജ​നു​വ​രി 27ന് ​രാ​വി​ലെ 9.50ഓ​ടെ കാ​ർ​ക്ക​ള താ​ലൂ​ക്കി​ലെ നൂ​റാ​ലു ബെ​ട്ടു ഗ്രാ​മ​ത്തി​ലെ ഗു​മ്മെ​ട്ടു നി​വാ​സി ഗീ​ത​യാ​ണ് (39) മ​രി​ച്ച​ത്. സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഭ​ർ​ത്താ​വ് ഗു​മ്മേ​റ്റി​ലെ ശ്വേ​ത ഹൗ​സി​ൽ സു​നി​ൽ കു​മാ​റി​നെ (44) പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.

    കു​ടും​ബ​കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ച്ചൊ​ല്ലി ഗീ​ത​യും ഭ​ർ​ത്താ​വ് സു​നി​ൽ കു​മാ​റും ത​മ്മി​ൽ ത​ർ​ക്ക​മു​ണ്ടാ​യ​താ​യും ഇ​തി​നി​ടെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്ന ഉ​ദ്ദേ​ശ്യ​ത്തോ​ടെ സു​നി​ൽ ആ​യു​ധം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​വ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച​താ​യും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നെ​റ്റി​യി​ലും ക​ഴു​ത്തി​ലും ഗു​രു​ത​ര ര​ക്ത​സ്രാ​വ​മു​ണ്ടാ​യി. ഗീ​ത​യെ ഉ​ട​ൻ മം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ തീ​വ്ര​പ​രി​ച​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഗീ​ത​യു​ടെ നെ​ഞ്ചി​ലെ എ​ല്ലു​ക​ൾ ഒ​ടി​ഞ്ഞ​താ​യും ആ​ന്ത​രി​ക​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കു​ക​ൾ സം​ഭ​വി​ച്ച​താ​യും ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ പൊ​ലീ​സി​നെ അ​റി​യി​ച്ചു. ചി​കി​ത്സ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsDomestic ViolenceAccuse Arrestedwomen died
    News Summary - Woman beaten by husband dies in hospital; accused arrested
    Similar News
    Next Story
    X