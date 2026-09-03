കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയവരെ വെട്ടിയ സംഭവം: മൂന്നുപേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

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കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയവരെ വെട്ടിയ സംഭവം: മൂന്നുപേർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽtext_fields
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News Summary - Wedding House Stabbing: Three in Custody
കണ്ണൂർ: പേരാവൂരിൽ കല്യാണ വീട്ടിലെത്തിയവരെ അയൽവാസിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വെട്ടിയ സംഭവത്തിൽ മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പേരാവൂർ സ്വദേശികളായ നിഖിൽ, സനിൽ, പ്രണവ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. കല്യാണവീട്ടിലെത്തിയ അൻസാർ, അരുൺ, അഭിജിത്ത് എന്നിവർക്കാണ് വെട്ടേറ്റത്.
വരന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായ ഇവർ മദ്യപിച്ച് പാട്ട് പാടിയത് അയൽവാസി രാജേഷ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് തർക്കവും സംഘർഷവും നടന്നു. ഇതിനിടെ രാജേഷ് സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ചുവരുത്തുകയായിരുന്നു. കല്യാണം നടന്ന വീട്ടുകാരും രാജേഷും തമ്മിൽ അതിർത്തി തർക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും. ഇതാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നതിന് കാരണമായത്.
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