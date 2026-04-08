    Posted On
    date_range 8 April 2026 10:46 PM IST
    Updated On
    date_range 8 April 2026 10:46 PM IST

    വാളയാർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊല: പ്രതി ജീവനൊടുക്കി

    ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് മ​ര​ണം
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: വാ​ള​യാ​ർ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​ക​ത്തി​ലെ പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ൾ ജീ​വ​നൊ​ടു​ക്കി. ആ​റാം പ്ര​തി കി​ഴ​ക്കേ അ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​ത്ത് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​യാ​ണ് (54) ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വീ​ടി​ന് സ​മീ​പ​ത്തെ പ​റ​മ്പി​ൽ തൂ​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മൃ​ത​ദേ​ഹം ജി​ല്ല ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഡി​സം​ബ​ർ 17ന് ​വാ​ള​യാ​ർ അ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​ത്ത് അ​തി​ഥി തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യെ മ​ർ​ദി​ച്ചു​കൊ​ന്ന കേ​സി​ൽ ആ​റാം പ്ര​തി​യാ​യി​രു​ന്ന വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​ന് നേ​ര​ത്തെ മ​ണ്ണാ​ർ​ക്കാ​ട് എ​സ്.​സി-​എ​സ്.​ടി കോ​ട​തി ജാ​മ്യം ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. ഇ​ത് റ​ദ്ദാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​ത് ഹൈ​കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​യു​ടെ മ​ര​ണം. കേ​സും തു​ട​ർ​സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളും ഇ​യാ​ളെ മാ​ന​സി​ക സ​മ്മ​ർ​ദ​ത്തി​ലാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന.

    TAGS:Kerala PolicecasewalayarPoliceinvestigat
    News Summary - Walayar mob lynching: Accused commits suicide
