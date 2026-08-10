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    Crime
    Posted On
    date_range 10 Aug 2026 9:47 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2026 9:59 AM IST

    വോൾവോ ബസിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

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    വോൾവോ ബസിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
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    ശ​ര​ത്  പി​ടി​യി​ലാ​യ​പ്പോ​ൾ

    വടക്കാഞ്ചേരി: ‘ഓപറേഷൻ തൂഫാൻ’ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വോൾവോ ബസിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച160 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ പിടിയിൽ.

    കുന്നംകുളം കോരങ്ങത്ത് വീട്ടിൽ ശരത്തിനെയാണ് (44) പിടികൂടിയത്. രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരിമരുന്ന് പിടികൂടിയത്. മേഖലയിലേക്ക് വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന സംഘത്തിലെ പ്രധാന കണ്ണിയാണ് ശരത്തെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ നിഗമനം. അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കി.

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    TAGS:SmuggleMDMAAttemptarrestedVolvo Bus
    News Summary - വോൾവോ ബസിൽ കടത്താൻ ശ്രമിച്ച എം.ഡി.എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ
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