    Crime
    date_range 14 Aug 2025 10:49 AM IST
    date_range 14 Aug 2025 10:49 AM IST

    വിവിധ ജില്ലകളിൽ വിസ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പ്രതി പിടിയിൽ

    രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള

    മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി: വ​യ​നാ​ട്ടി​ലു​ൾ​പ്പെ​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ല​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​സ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​യെ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. ആ​ല​പ്പു​ഴ ചാ​രും​മൂ​ട് ക​ണ്ണ​നാ​കു​ഴി ല​ക്ഷ്മി സ​ദ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര​ൻ പി​ള്ള എ​ന്ന ബി​ജു നെ​ടു​മ്പ​ള്ളി​ലി​നെ​യാ​ണ് (51) മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി പൊ​ലീ​സ് മാ​വേ​ലി​ക്ക​ര​യി​ൽ നി​ന്ന് ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്ത​ത്.

    നെ​ത​ർ​ലാ​ൻ​ഡി​ൽ ജോ​ലി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള വി​സ​ക്കാ​യി മൂ​ന്നു​ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്ന​ത്. 1.40 ല​ക്ഷം, ഒ​രു ല​ക്ഷം രൂ​പ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ് ശ​മ്പ​ളം വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​ത്. ഒ​രു ല​ക്ഷം രു​പ​യാ​ണ് ആ​ദ്യ ഗ​ഡു​വാ​യി ന​ൽ​കാ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. ജി​ല്ല​യു​ടെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും 45 ഓ​ളം പേ​ർ ഈ ​തു​ക ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. വി​സ ല​ഭി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ൽ​കാ​മെ​ന്നും ഇ​തി​ന്റെ ഉ​റ​പ്പി​ലേ​ക്കാ​യി ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ചെ​ക്കും ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷം പി​ന്നി​ട്ടി​ട്ടും വി​സ ല​ഭി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് കൃ​ത്യ​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. ഇ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് പൊ​ലീ​സി​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ് വ​യ​നാ​ട് സൈ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ൽ ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​യാ​ണ് സൂ​ച​ന. ജി​ല്ല​യി​ലും കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​ർ ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യി​ട്ടു​ണ്ടാ​കു​മെ​നാ​ണ് പൊ​ലി​സി​ന്റെ നി​ഗ​മ​നം. മാ​ന​ന്ത​വാ​ടി എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി. ​റ​ഫീ​ഖ്, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ ഷി​ബു പോ​ൾ, വി.​ബി. ശി​വാ​ന​ന്ദ​ൻ, എ.​എ​സ്.​ഐ ബി​ജു വ​ർ​ഗീ​സ്, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ മ​നീ​ഷ് കു​മാ​ർ, സെ​ബ​ർ സെ​ല്ലി​ലെ കി​ര​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

