    9 Oct 2025 10:08 AM IST
    9 Oct 2025 10:08 AM IST

    വിധിപ്രസ്താവം 15 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം; 44 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ച്ചു, 63 തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലും 140 രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി

    വിധിപ്രസ്താവം 15 വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം; 44 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ വി​സ്ത​രി​ച്ചു, 63 തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലും 140 രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി
    വി​ധി പ്ര​സ്താ​വ​ത്തി​നുശേ​ഷം കോ​ട​തി മു​റി​യി​ൽ നി​ന്ന് പു​റ​ത്തേ​ക്കുവ​രു​ന്ന പ്ര​തി​ഭാ​ഗം അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​രും സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ളും.

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ന്യൂ​മാ​ഹി ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​യു​ന്ന​ത് 15 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം. സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ 14 പ്ര​തി​ക​ളെ​യാ​ണ് കേ​സി​ൽ കോ​ട​തി വി​ട്ട​യ​ച്ച​ത്. 16 പ്ര​തി​ക​ളു​ള്ള കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ൾ സം​ഭ​വ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മ​രി​ച്ചു. പൊ​ലീ​സ്സ ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച കു​റ്റ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​തൊ​ന്നും സം​ശ​യാ​തീ​ത​മാ​യി തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ലെ​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ വി​ട്ട​യ​ച്ച​ത്. കേ​സി​ന്റെ വാ​ദ​പ്ര​തി​വാ​ദം 14 ദി​വ​സം നീ​ണ്ടു. വി​ജി​ത്തി​ന്റെ അ​മ്മ രാ​ജ​മ്മ ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കേ​സി​ൽ സ്‌​പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റാ​യി പി. ​പ്രേ​മ​രാ​ജ​നെ നി​യ​മി​ച്ചു.

    ന്യൂ​മാ​ഹി​യി​ൽ കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട ബി.​ജെ.​പി- ആ​ർ.​എ​സ്.​എ​സ് പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​യ എം.​കെ. വി​ജി​ത്ത്, കെ. ​ഷി​നോ​ജ്.

    മാ​ഹി കോ​ട​തി ശി​ര​സ്ദാ​ർ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 44 സാ​ക്ഷി​ക​ളെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ വി​സ്ത​രി​ച്ചു. 63 തൊ​ണ്ടി​മു​ത​ലും 140 രേ​ഖ​ക​ളും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച വി​ധി പ്ര​സ്താ​വം കേ​ൾ​ക്കാ​ൻ പാ​ർ​ട്ടി നേ​താ​ക്ക​ളും നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രും കോ​ട​തി​യി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ക​ന​ത്ത പൊ​ലീ​സ് ബ​ന്ത​വ​സ് കോ​ട​തി​ക്ക് ചു​റ്റും ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നു വേ​ണ്ടി സ്‌​പെ​ഷൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ പി. ​പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് വേ​ണ്ടി അ​ഡ്വ.​സി.​കെ. ശ്രീ​ധ​ര​ൻ, അ​ഡ്വ.​കെ. വി​ശ്വ​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ​ത്.

    ‘വിധി നിരാശജനകം’

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ന്യൂ ​മാ​ഹി ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല കേ​സി​ലെ വി​ധി അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത​വും നി​രാ​ശാ​ജ​ന​ക​വു​മാ​ണെ​ന്ന് കേ​സി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​യ സ്​​പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ പി. ​പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ക്ഷി മൊ​ഴി​ക​ളും തെ​ളി​വു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പ്ര​തി​ക​ളെ വെ​റു​തെ വി​ടു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​ത്. വി​ധി പ​ഠി​ച്ച ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ പ്ര​തി​ക​രി​ക്കാം. കോ​ട​തി​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​ധി​പ​ക​ർ​പ്പ് കി​ട്ടി​യ​ശേ​ഷം മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും സ​ഹ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​മാ​യി ആ​ലോ​ചി​ച്ച് അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കും. നീ​തി ഇ​വി​ടെ തീ​രു​ന്നി​ല്ല​ല്ലോ എ​ന്നും പ്രേ​മ​രാ​ജ​ൻ മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളോ​ട് പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    ന്യൂ ​മാ​ഹി ഇ​ര​ട്ട​ക്കൊ​ല​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​യ കൊ​ടി സു​നി​യെ പൊ​ലീ​സ് കോ​ട​തി​യി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്നു


    News Summary - Verdict after 15 years; 44 witnesses examined, 63 witnesses and 140 witnesses produced
