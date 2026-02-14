Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവെളിമണ്ണയിൽ യുവാവിന്റെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 14 Feb 2026 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Feb 2026 9:11 AM IST

    വെളിമണ്ണയിൽ യുവാവിന്റെ ‘ആട്ടോ തെഫ്റ്റ്’ മോഡൽ പരാക്രമം

    text_fields
    bookmark_border
    മോഷടിച്ച പിക് അപ്പുമായി കാർ ഇടിച്ചു തകർത്തു; വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലിന് തീയിട്ടു
    വെളിമണ്ണയിൽ യുവാവിന്റെ ‘ആട്ടോ തെഫ്റ്റ്’ മോഡൽ പരാക്രമം
    cancel

    ഓമശ്ശേരി: ആട്ടോ തെഫ്റ്റ് ഗെയിമുകളിൽ കാണുന്നതുപോതെ വാഹനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെടുത്ത് വെളിമണ്ണയിൽ യുവാവിന്റെ പരാക്രമം. റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട കാർ പിക് അപ് വാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഇടിച്ചുതകർത്തു. ശേഷം വെളിമണ്ണ മേലേടത്ത് ജബ്ബാറിന്റെ ഗ്രീൻ പ്ലസ് വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലിന് തീയിട്ടു. തീ പടർന്ന് സമീപത്ത് നിർത്തിയിട്ട കെ.എം.സി.സിയുടെ ആംബുലൻസിന്റെ ടയർ കത്തിനശിച്ചു.

    കഴിഞ്ഞദിവസം പുലർച്ചെ ഒരു മണിയോടെയാണ് സംഭവത്തിൽ തുടക്കം. താമരശ്ശേരി ചുങ്കത്ത് റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട ആംബുലൻസ് എടുക്കാൻ പ്രതി ശ്രമിച്ചിരുന്നു. ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. തുടർന്ന് നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് കൈകാണിച്ചതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. പിന്നീട് സമീപത്ത് നിന്നും നിർത്തിയിട്ട കെ.എൽ 41 എസ് 4762 നമ്പർ പിക് അപ് വാൻ എടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ട പ്രതി ഈ പിക് അപ് വാൻ ഉപയോഗിച്ചു വെളിമണ്ണയിൽ എത്തി.

    പുലർച്ചെ 2.30 ഓടെ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിൽ പിക് അപ് ഇടിച്ചുതകർത്തു. ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ മില്ലിന് തീയിട്ടു. സമീപത്തെ വീട്ടുകാർ ഉണർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു. ശേഷം ഓമശ്ശേരി മങ്ങാട്ടുള്ള പെട്രോൾ പമ്പിൽ എത്തിയ പ്രതി പിഷ് അപ്പിന്റെ ടയർ പൊട്ടിയതിനെതുടർന്ന് പമ്പിൽ നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന മറ്റൊരു പിക് അപ് എടുത്ത് അവിടെ നിന്നും സ്ഥലം വിട്ടു.

    പെട്രോൾ പമ്പിലെ സി.സി.ടിവിയിൽ പ്രതിയുടെ ദൃശ്യം പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെളിമണ്ണ സ്വദേശി അബ്ദുൽ റസാക്കാണ് ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത്. പ്രതിക്കായി പോലീസ് തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. വെളിച്ചെണ്ണ മില്ല് ഉടമയോടുള്ള പ്രതികാരമാണത്രെ പ്രതിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gamesVehicle TheftViolence
    News Summary - Velimanna Youth Commits Vehicle Theft and Violence, Mimicking ‘Auto Theft’ Games
    Similar News
    Next Story
    X