Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightവാ​ള​യാ​ർ...
    Crime
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 11:19 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 11:20 PM IST

    വാ​ള​യാ​ർ ആൾക്കൂട്ടക്കൊല: നിർണായക ദൃശ്യങ്ങൾ അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    Valayar mob lynching
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്‌: വാ​ള​യാ​ർ അ​ട്ട​പ്പ​ള്ള​ത്തെ ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ അ​ന്ത​ർ സം​സ്ഥാ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി കൊ​ല്ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് ല​ഭി​ച്ചു. ഛത്തീ​സ്‌​ഗ​ഡ് സ്വ​ദേ​ശി റാം ​നാ​രാ​യ​ൺ ഭാ​ഗേ​ലി​നെ പ്ര​തി​ക​ൾ വി​ചാ​ര​ണ ചെ​യ്ത് മ​ർ​ദി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച ശേ​ഷം കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ പ്ര​തി​ചേ​ർ​ക്കും.

    മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ൽ നേ​രി​ട്ട് പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത കൂ​ടു​ത​ൽ പേ​രെ പി​ടി​കൂ​ടു​മെ​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം അ​റി​യി​ച്ചു. അ​തേ​സ​മ​യം, പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന ഏ​ഴു​പേ​ർ​ക്കാ​യി പൊ​ലീ​സ് സം​ഘം നീ​ക്കം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി. കേ​സി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ എ​ട്ടു​പേ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. കൊ​ല​പാ​ത​ക​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് അ​ക്ര​മി​ക​ൾ​ക്കെ​തി​രെ എ​സ്‌.​സി-​എ​സ്‌.​ടി അ​തി​ക്ര​മം ത​ട​യ​ൽ, ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട കൊ​ല​പാ​ത​കം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ളാ​ണ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ 17ന് ​വൈ​കീ​ട്ടാ​ണ് രാം​നാ​രാ​യ​ണി​നെ അ​തി​ക്രൂ​ര​മാ​യി ത​ല്ലി​ക്കൊ​ന്ന​ത്. ക​ള്ള​ന്‍ എ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ചാ​യി​രു​ന്നു ആ​ൾ​ക്കൂ​ട്ട മ​ര്‍ദ​നം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsValayarMob Lynchinginvestigation
    News Summary - Valayar mob lynching: Investigation team receives crucial footage
    Similar News
    Next Story
    X