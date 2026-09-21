വിദ്യർഥികൾക്ക് മുന്നിലിട്ട് അധ്യാപികയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു, കൊലയാളി ജീവനൊടുക്കി

വിദ്യർഥികൾക്ക് മുന്നിലിട്ട് അധ്യാപികയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നു, കൊലയാളി ജീവനൊടുക്കിtext_fields
ലഖിംപുർ ഖേരി: ഉത്തർപ്രദേശിലെ ലഖിംപുർ ഖേരിയിലുള്ള ഒരു സ്കൂളിൽ കുട്ടികളുടെ മുന്നിൽ വച്ച് അധ്യാപിക വെടിയേറ്റു മരിച്ചു. സദർ കൊത്വാലി പ്രദേശത്തെ ഹിദായത്ത് നഗർ സ്വദേശിനിയായ നിഷാത് ഫാത്തിമയാണ് (26) കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ആക്രമണത്തിന് ശേഷം പ്രതിയായ മുഹമ്മദ് സൗദ് (28) സ്വയം വെടിവച്ച് ജീവനൊടുക്കുകയായിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 11:30 ഓടെ ഫാത്തിമയെ കാണാനായി സൗദ് സ്കൂളിലെത്തുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂളിന്റെ ഇടനാഴിയിൽ വച്ച് ഇരുവരും സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിൽ, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗിൽ നിന്ന് തോക്കെടുത്ത് സൗദ് അധ്യാപികയ്ക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ അയാൾ സ്വയം വെടിവച്ചു മരിക്കുകയായിരുന്നു.
കൊലപാതകത്തിനുള്ള കൃത്യമായ കാരണം ഇതുവരെ വ്യക്തമായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഫാത്തിമയും സൗദും വർഷങ്ങളായി പരസ്പരം അറിയാവുന്നവരാണെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഇരുവരുടെ മൃതദേഹങ്ങളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. സ്കൂൾ അധികൃതരെയും മറ്റ് അധ്യാപകരെയും പൊലീസ് ഇതിനോടകം ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
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