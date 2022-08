cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ഗാസിയബാദ്: പ്രണയബന്ധത്തെ എതിർത്ത മൂത്ത മകനെ കാമുകന്‍റെയും ഇളയ മകന്‍റെയും സഹായത്തോടെ മാതാവ് കൊന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദിലുള്ള മോദി നഗർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം.

കൃഷ്ണദേവി, അവരുടെ ഇളയമകൻ അഭിഷേക് എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കൃഷ്ണദേവിയുടെ മൂത്തമകൻ അനൂജ് കുമാറിനെ (27) യാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. കൃഷ്ണദേവിക്ക് ദേവേന്ദ്ര എന്നയാളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇത് അനൂജ് എതിർത്തതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ബന്ധത്തെ അനൂജ് എതിർത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് ഇളയമകൻ അഭിഷേകിന്‍റെയും കാമുകൻ ദേവേന്ദ്രയുടെയും സഹായത്തോടെ അനൂജിനെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം മൃതദേഹം ദേവാലയത്തിന് പിന്നിൽ തള്ളുകയായിരുന്നെന്ന് റൂറൽ എസ്.പി ഇരാജ് രാജ പറഞ്ഞു.

ജൂലൈ 21ന് തന്റെ ഭർത്താവിനെ കാണാതായതായി അനൂജിന്‍റെ ഭാര്യ അഞ്ജലി പരാതി നൽകുകയായിരുന്നു. ആഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് അഞ്ജലിയുടെ സഹോദരനാണ് അനൂജിനെ നിവാരി റോഡിലെ ഒരു ദേവാലയത്തിന് പിന്നിൽ മരിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്.

തുടർന്ന് അഞ്ജലി ഭർതൃമാതാവ് കൃഷ്ണ ദേവിക്കും ഇളയ മകൻ അഭിഷേകിനുമെതിരെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. എന്നാൽ സംഭവത്തിന് ശേഷം ദേവേന്ദ്ര ഒളിവിലാണെന്നും ഇയാളെ ഉടൻ അറസ്റ്റുചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

