18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം തടവ്text_fields
ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർനഗറിൽ 18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി. സിദ്ധു ടിങ്കു എന്ന പിങ്കുവിനെയാണ് ബി.എൻ.സി സെഷൻ 65, പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെഷൻ 5 എന്നിവ പ്രകാരം പ്രത്യേക ജഡ്ജി മനോജ് കുമാർ ശിക്ഷിച്ചത്.
രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും മുഴുവൻ തുകയും ഇരക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.
ജൂലൈ 3 ന് കോടതി സിദ്ധുവിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയും ജൂലൈ 24 ന് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസ് തീർപ്പായി.
ഈ വർഷം മാർച്ച് 3 ന് ഖതൗലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബിസ്ക്കറ്റ് വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന ബന്ധുവായ കുട്ടിയെ കൂട്ടികൊണ്ട്പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രക്തം വാർന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ ബന്ധുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കുറ്റകൃത്യം പുറത്തുവന്നത്.
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