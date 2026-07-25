Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_right18 മാസം പ്രായമുള്ള...
    Crime
    Posted On
    date_range 25 July 2026 9:30 AM IST
    Updated On
    date_range 25 July 2026 9:31 AM IST

    18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം തടവ്

    text_fields
    bookmark_border
    crime news
    cancel

    ലഖ്നോ: ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർനഗറിൽ 18 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ യുവാവിന് ജീവപര്യന്തം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ച് പ്രത്യേക പോക്സോ കോടതി. സിദ്ധു ടിങ്കു എന്ന പിങ്കുവിനെയാണ് ബി.എൻ.സി സെഷൻ 65, പോക്സോ നിയമത്തിലെ സെഷൻ 5 എന്നിവ പ്രകാരം പ്രത്യേക ജഡ്ജി മനോജ് കുമാർ ശിക്ഷിച്ചത്.

    രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പിഴയൊടുക്കാനും മുഴുവൻ തുകയും ഇരക്ക് നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

    ജൂലൈ 3 ന് കോടതി സിദ്ധുവിനെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തുകയും ജൂലൈ 24 ന് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേസ് തീർപ്പായി.

    ഈ വർഷം മാർച്ച് 3 ന് ഖതൗലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ബിസ്‌ക്കറ്റ് വാങ്ങാനെന്ന വ്യാജേന ബന്ധുവായ കുട്ടിയെ കൂട്ടികൊണ്ട്പോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. രക്തം വാർന്ന് കിടക്കുന്ന നിലയിൽ ബന്ധുക്കൾ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കുറ്റകൃത്യം പുറത്തുവന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pocso actLife ImprisonmentChild Rape CaseUP
    News Summary - UP Man Gets Life Term for Raping 18-Month-Old Child
    Similar News
    Next Story
    X