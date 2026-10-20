നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിച്ചു; 19കാരിയെ ഉറക്കത്തിനിടെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് പിതാവ്

നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിന് വിസമ്മതിച്ചു; 19കാരിയെ ഉറക്കത്തിനിടെ വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് പിതാവ്text_fields
മെയിൻപുരി (യു.പി): പിതാവ് ഉറപ്പിച്ച വിവാഹത്തിന് വഴങ്ങാതെ താൻ പ്രണയിച്ചയാളെ തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട 19 വയസ്സുകാരിയായ മകളെ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ച് പിതാവ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മെയിൻപുരി ജില്ലയിലെ ഭോംഗാവ് പട്ടണത്തിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി വെടിയേറ്റ ഷാസിയ എന്ന 19-കാരിയെ അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ സെയ്ഫായ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവായ അസിൻ ഖാനെ (48) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്.
വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചത് നവംബർ 19-ന്; തർക്കത്തിനൊടുവിൽ ക്രൂരത
തൊഴിലാളിയായ അസിൻ ഖാൻ മകൾ ഷാസിയയുടെ വിവാഹം നവംബർ 19-ന് ഒരാളുമായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്ന ഷാസിയ, പിതാവ് കണ്ടെത്തിയ ആളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും താൻ പ്രണയിക്കുന്നയാളെ മാത്രമേ വിവാഹം കഴിക്കൂ എന്നും നിലപാടെടുത്തു. ഇതേച്ചൊല്ലി കുടുംബത്തിൽ കടുത്ത തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു.
തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി ഷാസിയ സ്വന്തം മുറിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ അസിൻ ഖാൻ തോക്കെടുത്ത് കുട്ടിയുടെ തലയ്ക്ക് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് അരുൺ കുമാർ സിംഗ് വ്യക്തമാക്കി:
"ഷാസിയ മറ്റൊരാളുമായി പ്രണയത്തിലായിരുന്നു, അയാളെത്തന്നെ വിവാഹം കഴിക്കണമെന്നും അവൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പിതാവ് നവംബർ 19-ന് മറ്റൊരാളുമായി അവളുടെ വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചു. പിതാവ് കണ്ടെത്തിയ ആളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും പ്രണയിച്ചയാളെ തന്നെ വേണമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തതിലുള്ള വൈരാഗ്യത്തിലാണ് പെൺകുട്ടി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോൾ ഇയാൾ തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ചത്."
— എസ്.പി അരുൺ കുമാർ സിംഗ് പറഞ്ഞു.
അമ്മയുടെ പരാതിയിൽ എഫ്.ഐ.ആർ; പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുംവഴി അറസ്റ്റ്
വെടിയൊച്ച കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ ഷാസിയയുടെ മാതാവ് ഖൈറുന്നീസ രക്തത്തിൽ കുളിച്ചുകിടക്കുന്ന മകളെ കണ്ട് ബഹളം വെക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ പ്രദേശവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ മെയിൻപുരി ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയുമായിരുന്നു. പരിക്ക് അതീവ ഗുരുതരമായതിനാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സെയ്ഫായ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റി.
ഭർത്താവ് അസിൻ ഖാൻ സ്വന്തം മകളെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഖൈറുന്നീസ പോലീസിൽ രേഖാമൂലം പരാതി നൽകി. മകൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത ശേഷം ഭോംഗാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിനിടെ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് അസിൻ ഖാനെ പോലീസ് സംഘം പിടികൂടി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
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