    Crime
    date_range 20 Dec 2025 10:45 AM IST
    date_range 20 Dec 2025 10:45 AM IST

    ആറുകിലോ കഞ്ചാവുമായി രണ്ടു യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്പോ​സ്റ്റ് സം​ഘം പി​ടി​കൂ​ടി​യ ക​ഞ്ചാ​വും പ്ര​തി​ക​ളും

    Listen to this Article

    പു​ന​ലൂ​ർ: ത​മി​ഴ്നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും വ​ന്ന കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി ബ​സി​ൽ ക​ട​ത്തി​കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന ആ​റു കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വു​മാ​യി കു​ള​ത്തു​പ്പു​ഴ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു യു​വാ​ക്ക​ളെ ആ​ര്യ​ങ്കാ​വ് എ​ക്സൈ​സ് ചെ​ക്പോ​സ്റ്റ് സം​ഘം അ​റ​സ്റ്റു​ചെ​യ്തു. കു​ള​ത്തൂ​പ്പു​ഴ അ​മ്പ​ത് ഏ​ക്ക​ർ നൗ​ഫ​ൽ മ​ൻ​സി​ലി​ൽ അ​ൻ​സി​ൽ (24), വ​യ​ലി​റ​ക്ക​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ റി​ഫി​ൻ (22) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    തെ​ങ്കാ​ശി​യി​ൽ നി​ന്നും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് വ​ന്ന ബ​സി​ൽ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പ​ത്തു​മ​ണി​യോ​ടെ​യാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് ക​ണ്ടെ​ടു​ത്ത​ത്. ബം​ഗ​ളൂ​രി​ൽ നി​ന്നും വാ​ങ്ങി​യ ക​ഞ്ചാ​വ് ത​മി​ഴ്നാ​ട് വ​ഴി നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​വ​രി​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    കൂ​ടു​ത​ൽ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി പ്ര​തി​ക​ളെ അ​ഞ്ച​ൽ എ​ക്സൈ​സ് റേ​ഞ്ചി​ന് കൈ​മാ​റി. ചെ​ക്പോ​സ്റ്റ് സി.​ഐ എം. ​ഷ​മീ​ർ, ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ പി.​ഗോ​കു​ൽ ലാ​ൽ, പ്രി​വ​ന്‍റീ​വ് ഓ​ഫി​സ​ർ എ​വേ​ഴ്സ​ൽ ലാ​സ​ർ, സി.​ഇ.​ഒ മാ​രാ​യ റ​ഹാ​സ്, ബി​ജോ​യ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സം​ഘ​മാ​ണ് ക​ഞ്ചാ​വ് സം​ഘ​ത്തെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    X