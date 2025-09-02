Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    date_range 2 Sept 2025 2:39 PM IST
    date_range 2 Sept 2025 2:39 PM IST

    യു​വാ​വി​നെ​യും മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

    യു​വാ​വി​നെ​യും മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
    ഗോ​കു​ൽ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ, ആ​ദി​ത്യ കൃ​ഷ്ണ​ൻ

    അ​ന്തി​ക്കാ​ട്: താ​ന്ന്യ​ത്ത് യു​വാ​വി​നെ​യും പ്രാ​യ​പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കാ​ത്ത മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യും ആ​ക്ര​മി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് യു​വാ​ക്ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. താ​ന്ന്യം തോ​ട്ടാ​ൻ​ചി​റ സ്വ​ദേ​ശി പ​റ​മ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ആ​ദി​ത്യ കൃ​ഷ്ണ (20), പെ​രി​ങ്ങോ​ട്ടു​ക​ര സ്വ​ദേ​ശി തൈ​വ​ള​പ്പി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്ണ (18) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ജി​ല്ല പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി ബി. ​കൃ​ഷ്ണ​കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    താ​ന്ന്യം എ​ര​ണേ​ഴ​ത്ത് വീ​ട്ടി​ൽ അ​ഭി​ന​വ് കൃ​ഷ്ണ​യെ​യും (18) സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളാ​യ മൂ​ന്ന് കു​ട്ടി​ക​ളെ​യു​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മി​ച്ച​ത്. അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ ആ​ദി​ത്യ കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ വീ​ടി​ന​ടു​ത്തു​ള്ള താ​ന്ന്യം തോ​ട്ടാ​ൻ​ചി​റ​യി​ലു​ള്ള ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ന് ചേ​രാ​ൻ ചെ​ന്ന​തി​ലു​ള്ള വൈ​രാ​ഗ്യ​ത്താ​ൽ പ്ര​തി​ക​ൾ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞ് ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ക​ത്തി​കു​ത്തേ​റ്റ് അ​ഭി​ന​വ് കൃ​ഷ്ണ​യു​ടെ വ​ല​ത് കൈ​പ്പ​ത്തി​യി​ൽ പ​രി​ക്കേ​റ്റ​തി​ന് ആ​ല​പ്പാ​ട് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ആ​ദി​ത്യ കൃ​ഷ്ണ നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​ണ്. ഗോ​കു​ൽ കൃ​ഷ്ണ ഒ​രു അ​ടി​പി​ടി​ക്കേ​സി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ സ​രി​ൻ, എ​സ്.​ഐ അ​ഫ്സ​ൽ, എ​സ്.​ഐ​മാ​രാ​യ, കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ, ര​തീ​ഷ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

