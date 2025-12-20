Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 12:35 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 12:35 PM IST

    വീടുകയറി ആക്രമണം; രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

    പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ

    Listen to this Article

    ക​ല്ല​മ്പ​ലം: വീ​ട്ടി​ൽ അ​തി​ക്ര​മി​ച്ച് ക​യ​റി ഗൃ​ഹ​നാ​ഥ​നെ വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കേ​സി​ലെ ഒ​ന്ന്, അ​ഞ്ച് പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഒ​ന്നാം പ്ര​തി ഒ​റ്റൂ​ർ ആ​ലും​മൂ​ട് ക​ല്ലു​വി​ള വീ​ട്ടി​ൽ ജ്യോ​തി​ഷ്(25), അ​ഞ്ചാം പ്ര​തി ക​ല്ല​മ്പ​ലം ക​ര​വാ​രം തെ​ങ്ങ് വി​ള​വീ​ട്ടി​ൽ ഷി​ജി​ൻ(25) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. ഒ​ളി​വി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞി​രു​ന്ന ഇ​വ​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രി​ൽ നി​ന്നാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​ഴി​ന് രാ​ത്രി 11നാ​യി​രു​ന്നു സം​ഭ​വം.

    പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​ങ്ഷ​ന് സ​മീ​പം മാ​വേ​ലി​ക്കോ​ണം കാ​ർ​ത്തി​ക​യി​ൽ പ്ര​ജീ​ഷി​നാ​ണ് (38) വെ​ട്ടേ​റ്റ​ത്. ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹം പാ​രി​പ്പ​ള്ളി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. അ​ടു​ക്ക​ള വാ​തി​ൽ വെ​ട്ടി​പ്പൊ​ളി​ച്ച് അ​ക​ത്തു​ക​ട​ന്ന പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ കാ​ട്ടി ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി ഭീ​ക​രാ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ച്ച ശേ​ഷം വെ​ട്ടി പ​രി​ക്കേ​ൽ​പ്പി​ച്ച​താ​യാ​ണ് കേ​സ്. പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു. ഒ​ളി​വി​ലാ​യ മ​റ്റു പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കു വേ​ണ്ടി തി​ര​ച്ചി​ൽ ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

