റബര്‍ റോളറും ഡിഷുകളും മോഷ്ടിച്ച കേസില്‍ രണ്ടു പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് മുണ്ടക്കയം ഈസ്റ്റ്: റബർ റോളറും ഡിഷുകളും മോഷ്ടിച്ച കേസിൽ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പട്ടിമറ്റം തകിടിയിൽ പുതുപ്പറമ്പിൽ അഖിൽ അനി (24), എരുമേലി നേർച്ചപ്പാറ, ചണ്ണക്കൽ സി.എസ്. അനന്തു (26) എന്നിവരെയാണ് പെരുവന്താനം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഏന്തയാർ പതാലിൽ സജി, പുറപ്പന്താനം ജോൺസൺ എന്നിവരുടെ തോട്ടത്തിൽനിന്ന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് ഇവ മോഷ്ടിച്ചത്. വെംബ്ലി പാപ്പാനി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന് സമീപമുള്ള സജിയുടെ തോട്ടത്തിലെ കെട്ടിടത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന റബർ റോളറും ഡിഷുകളും സംഘം കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്ത വാലേൽ തോട്ടത്തിലെ ഷെഡിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഡിഷ്, അരിപ്പ, ഇരുമ്പ് തൊട്ടികൾ എന്നിവയും സംഘം മോഷ്ടിച്ചു. ഇവരുടെ പരാതിയിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സമാന കേസിൽ ഇരുവരെയും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി പൊലീസ് അറസ്റ്റ്​ ചെയ്തത്. ഈ കേസിൽ​ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് വെംബ്ലിയിലെ മോഷണം പ്രതികൾ സമ്മതിച്ചത്. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ മോഷണക്കേസിൽ റിമാൻഡിലായ പ്രതികളെ പെരുവന്താനം പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഇരുവരെയും മോഷണ സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ച്​ തെളിവെടുപ്പ്​ നടത്തി. ഇവർ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനം വാങ്ങുന്ന ആക്രിക്കച്ചവടക്കാരൻ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി തോട്ടുമുഖം ഇല്ലത്തുപറമ്പിൽ അമീർ സാലിക്കെതിരെയും (36) കേസെടുത്തു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ മോഷണക്കേസിൽ അമീർ സാലിക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇയാളെ വീണ്ടും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്​ സി.ഐ ജയപ്രകാശ്, എസ്.ഐ ജെഫി ജോർജ്​ എന്നിവർ അറിയിച്ചു. Show Full Article

Two persons were arrested in the case of stealing rubber roller and dishes