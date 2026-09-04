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    എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ അക്രമം; രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍

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    എക്‌സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് നേരെ അക്രമം; രണ്ടുപേര്‍ അറസ്റ്റില്‍
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    എം.​പി. അ​ശ്വി​ന്‍, മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ്

    ത​ല​ശ്ശേ​രി: ഡ്യൂ​ട്ടി​യി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​റെ ഓ​ഫി​സി​ല്‍ ക​യ​റി അ​തി​ക്ര​മം ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ല്‍ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കൂ​ത്തു​പ​റ​മ്പ് നി​ർ​മ​ല​ഗി​രി ആ​മ്പി​ലാ​ട് തു​ഷാ​രം ഹൗ​സി​ല്‍ എം.​പി. അ​ശ്വി​ന്‍ (28), ഇ​രി​ട്ടി ക​രി​ക്കോ​ട്ട​ക്ക​രി കൂ​മ​ന്തോ​ട് മു​ല്ല​പ്പ​ള്ളി ഹൗ​സി​ല്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ് (29) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ത​ല​ശ്ശേ​രി പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റു ചെ​യ്ത​ത്.

    എ​ക്‌​സൈ​സ് റേ​ഞ്ച് ഓ​ഫി​സി​ലെ അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍സ്‌​പെ​ക്ട​ര്‍ ഗ്രേ​ഡ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ കെ.​സി. ഷി​ബു​വി​നാ​ണ് (52) മ​ര്‍ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 2.30നാ​ണ് സം​ഭ​വം. മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫി​നെ​തി​രേ മു​മ്പ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​തി​ലു​ള്ള വി​രോ​ധ​മാ​ണ് അ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യ​ത്. മു​ന്‍ കേ​സി​ലെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ചോ​ദി​ച്ചെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്‍ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ എ​ഴു​തി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നെ ത​ള്ളു​ക​യും മു​ഹ​മ്മ​ദ് കൈ​ഫ് ക​സേ​ര ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ത​ല​യു​ടെ പി​ന്‍ഭാ​ഗ​ത്ത് ശ​ക്ത​മാ​യി അ​ടി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു. അ​സ​ഭ്യം വി​ളി​ച്ച പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ന്റെ ക​ഴു​ത്തി​ന് പി​ടി​ച്ച് ത​ള്ളു​ക​യും കു​ടും​ബ​ത്തെ അ​ട​ക്കം കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന് ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​യി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്ന​ത്. ത​ല​ശ്ശേ​രി എ​സ്.​ഐ കെ.​പി. അ​ശ്വി​നി​നാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ചു​മ​ത​ല.

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    News Summary - Two person arrested for Violence against excise officer
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