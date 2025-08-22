Begin typing your search above and press return to search.
    Crime
    Posted On
    date_range 22 Aug 2025 2:12 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Aug 2025 2:12 PM IST

    ഒരുകിലോ കഞ്ചാവുമായി കൊലക്കേസ് പ്രതിയടക്കം രണ്ടുപേർ പിടിയിൽ

    Arrested suspects
    ബി​ജോ​യ്, നി​ഖി​ൽ

    തൃ​ശൂ​ർ: ഓ​ണം സ്‌​പെ​ഷ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തൃ​ശൂ​ർ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലും പ​രി​സ​ര പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ന​ട​ത്തി​യ രാ​ത്രി​കാ​ല പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ക​ഞ്ചാ​വ് വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​യ​ട​ക്കം ര​ണ്ടു പേ​രെ തൃ​ശൂ​ർ എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ൻ​സ് വി​ഭാ​ഗ​വും എ​ക്‌​സൈ​സ് നാ​ർ​ക്കോ​ട്ടി​ക് സ്‌​ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി.

    ക​ണി​മം​ഗ​ലം ദേ​ശ​ത്തു തേ​ക്കെ​ത്ത​ല വീ​ട്ടി​ൽ ബേ​ബി​യു​ടെ മ​ക​ൻ ബി​ജോ​യ് (45), മു​ൻ കൊ​ല​ക്കേ​സ് പ്ര​തി കൂ​ടി​യാ​യ ക​ണി​മം​ഗ​ലം പാ​ല​ക്ക​ൽ ദേ​ശ​ത്തു ര​വീ​ന്ദ്ര​ന്‍റെ മ​ക​ൻ നി​ഖി​ൽ(40) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് 1.045 കി​ലോ ക​ഞ്ചാ​വും ഇ​രു​ച​ക്ര വാ​ഹ​ന​വും പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു. തൃ​ശൂ​ർ സ്‌​ക്വാ​ഡ് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ റോ​യ്, ഐ.​ബി ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ എ.​ബി. പ്ര​സാ​ദ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    പ്ര​തി​ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ സം​ഘ​ത്തി​ൽ ഐ.​ബി. അ​സി. എ​ക്‌​സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ വി.​എം. ജ​ബ്ബാ​ർ, എം.​ആ​ർ. നെ​ൽ​സ​ൻ, കെ.​എ​ൻ. സു​രേ​ഷ്, എ​ക്‌​സൈ​സ് സ്‌​ക്വാ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കെ.​കെ. വ​ത്സ​ൻ, ടി.​കെ. ക​ണ്ണ​ൻ, വി.​എ​സ്. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ർ, അ​ഫ്‌​സ​ൽ, നി​വ്യ എ​ന്നി​വ​രു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളെ കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി. ക​ണി​മം​ഗ​ലം, നെ​ടു​പു​ഴ ഭാ​ഗ​ത്താ​ണ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം രാ​ത്രി​യി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​ത്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളും പ​രി​ശോ​ധ​ന തു​ട​രും.

    TAGS:drug huntexise departmentArrestThrissur
    News Summary - Two people, including a murder suspect, arrested with one kilo of ganja
