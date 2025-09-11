Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Sept 2025 11:09 AM IST
    date_range 11 Sept 2025 11:09 AM IST

    എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന; ര​ണ്ടു​പേ​ർ പി​ടി​യി​ൽ

    Arrested suspects
    ര​ഞ്ജു​മോ​ൻ,  ഷാ​ജി

    മ​ഞ്ചേ​രി: പു​ൽ​പ​റ്റ​യി​ൽ ട​ർ​ഫ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് എം.​ഡി.​എം.​എ വി​ൽ​പ​ന ന​ട​ത്തി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ എ​ക്സൈ​സി​ന്‍റെ പി​ടി​യി​ൽ. പു​ൽ​പ​റ്റ മു​ത്ത​ന്നൂ​ർ പൂ​ത​ന പാ​ട്ടി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ര​ഞ്ജു​മോ​ൻ (34), സൗ​ത്ത് തൃ​പ്പ​ന​ച്ചി അ​മ്പ​ല​പ്പ​ടി സ്വ​ദേ​ശി ത​ളി​യാ​രി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ ഷാ​ജി (45) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. എ​ക്സൈ​സ് ക​മീ​ഷ​ന​ർ സ്ക്വാ​ഡും മ​ഞ്ചേ​രി എ​ക്സൈ​സ് സ​ർ​ക്കി​ളും സം​യു​ക്ത​മാ​യി മു​ത്ത​ന്നൂ​രി​ൽ സ്ഥി​തി ചെ​യ്യു​ന്ന ട​ർ​ഫി​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ​തി​ൽ 5.680 ഗ്രാം ​മെ​ത്താ​ഫി​റ്റ​മി​നു​മാ​യി ര​ഞ്ജു​വി​നെ പി​ടി​കൂ​ടി.

    ട​ർ​ഫി​ന്റെ ന​ട​ത്തി​പ്പു​കാ​ര​നാ​ണ് ഇ​യാ​ൾ. തു​ട​ർ​ന്ന് ഇ​യാ​ളെ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത​തി​ൽ നി​ന്നും ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് എം.​ഡി.​എം.​എ ന​ൽ​കി​യ ഷാ​ജി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. ര​ണ്ടു പ്ര​തി​ക​ളി​ൽ നി​ന്നാ​യി 29,000 രൂ​പ​യും 12.280 ഗ്രാം ​മെ​ത്താ​ഫി​റ്റ​മി​നും ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു.

    മ​ഞ്ചേ​രി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്ത് മ​ഞ്ചേ​രി സ​ബ് ജ​യി​ലേ​ക്ക​യ​ച്ചു. എ​ക്സൈ​സ് ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ൽ നാ​സ​ർ, ഇ.​ഐ ആ​ൻ​ഡ് ഐ.​ബി ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ ടി. ​ഷി​ജു മോ​ൻ, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, സ​ച്ചി​ൻ​ദാ​സ്, അ​ഖി​ൽ​ദാ​സ്, സി​വി​ൽ എ​ക്സൈ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

