cancel camera_alt സ​നു​മോ​ൻ, അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ By മാധ്യമം ലേഖകൻ മു​ണ്ട​ക്ക​യം: കോ​ട​തി​യി​ൽ സാ​ക്ഷി പ​റ​ഞ്ഞ​തി​ലെ വി​രോ​ധം മൂ​ലം മ​ധ്യ​വ​യ​സ്ക​നെ ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ആ​ക്ര​മി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത കേ​സി​ൽ ര​ണ്ടു​പേ​ർ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. കോ​രു​ത്തോ​ട് സ്വാ​മി മ​ഠ​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സ​നു​മോ​ൻ (34), പു​ത്ത​ൻ​പു​ര​യി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ അ​നി​ൽ കു​മാ​ർ (47) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് മു​ണ്ട​ക്ക​യം പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ആ​ക്ര​മ​ണ​ത്തി​നി​ര​യാ​യ ആ​ൾ സ​നു​മോ​നെ​തി​രെ കാ​ഞ്ഞി​ര​പ്പ​ള്ളി ജു​ഡീ​ഷ്യ​ൽ ഫ​സ്റ്റ് ക്ലാ​സ് മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് കോ​ട​തി​യി​ൽ സാ​ക്ഷി പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്നു​ണ്ടാ​യ വി​രോ​ധ​മാ​ണ് സം​ഭ​വ​ത്തി​നു പി​ന്നി​ൽ. ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ എ. ​ഷൈ​ൻ കു​മാ​ർ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ ര​ഞ്ജി​ത്ത് എ​സ്. നാ​യ​ർ, ശ​ര​ത്, നൂ​റു​ദ്ദീ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ഇ​വ​രെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

Two arrested for the case of attack on middle-aged man