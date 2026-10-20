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    പൊലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം; തടസ്സപ്പെടുത്തൽ: രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ

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    പൊലീസിന്റെ കൃത്യനിർവഹണം; തടസ്സപ്പെടുത്തൽ: രണ്ട് പ്രതികൾ അറസ്റ്റിൽ
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    ആ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ: പൊ​ലീ​സു​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്ന കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് പ്ര​തി​ക​ളെ പു​തു​ക്കാ​ട് പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. വെ​ള്ളാ​നി​ക്ക​ര മേ​നോ​ൻ റോ​ഡ് വെ​ല്ല​ന്നൂ​ർ പ​റ​മ്പി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്താ​ബ് (23), മ​ണ്ണു​ത്തി കൊ​ഴു​ക്കു​ള്ളി അ​മ്പ​ല​മൂ​ല കു​ണ്ടു​കു​ള​ങ്ങ​ര അ​മ​ൽ (20) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി പ​തി​നൊ​ന്ന​ര​യോ​ടെ ആ​മ്പ​ല്ലൂ​ർ ശ്രീ​ല​ക്ഷ്മി സി​നി​മ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ സി​നി​മ കാ​ണാ​നെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ൾ തി​യ​റ്റ​റി​നു​ള്ളി​ൽ സീ​റ്റു​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​ന്നേ​റ്റു​നി​ന്ന് തു​ള്ളി​ച്ചാ​ടി ഡാ​ൻ​സ് ക​ളി​ക്കു​ക​യും ബ​ഹ​ളം വെ​ച്ച് മ​റ്റ് പ്രേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ത​ട​സ്സം സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​താ​യി പ​രാ​തി ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ പു​തു​ക്കാ​ട് സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലെ ജി.​എ.​എ​സ്.​ഐ സു​ബാ​ഷ് ലാ​ൽ, സി.​പി.​ഒ​മാ​രാ​യ അ​മ​ൽ​രാ​ജ്, പോ​ൾ​സ​ൺ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക കൃ​ത്യ​നി​ർ​വ​ഹ​ണം ത​ട​സ്സ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​തി​നാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്.

    അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഫ്താ​ബ് മ​ണ്ണു​ത്തി, പീ​ച്ചി പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​യി വ​ധ​ശ്ര​മം, പെ​ട്ടി ഓ​ട്ടോ​റി​ക്ഷ​യു​ടെ ഇ​ന്ധ​ന​ടാ​ങ്കി​ൽ ഉ​പ്പ് വാ​രി​യി​ട്ട് 25,000 രൂ​പ​യു​ടെ ന​ഷ്ടം വ​രു​ത്തി​യ​തും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നാ​ല് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. അ​മ​ൽ മ​ണ്ണു​ത്തി, പീ​ച്ചി, പേ​രാ​മം​ഗ​ലം സ്റ്റേ​ഷ​ൻ പ​രി​ധി​ക​ളി​ലാ​യി വ​ധ​ശ്ര​മം, അ​ടി​പി​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ് ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്.

    പു​തു​ക്കാ​ട് സ​ർ​ക്കി​ൾ ഇ​ൻ​സ്പെ​ക്ട​ർ കെ.​എ. ഫ​ക്രു​ദ്ദീ​ൻ, എ​സ്.​ഐ രാ​ജേ​ഷ്, എ.​എ​സ്.​ഐ സു​ബാ​ഷ്‌​ലാ​ൽ, സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് എ.​എ​സ്.​ഐ ബൈ​ജു, ഗ്രേ​ഡ് സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ ദീ​പ​ക്, പോ​ൾ​സ​ൺ, അ​രു​ൺ, സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ അ​മ​ൽ​രാ​ജ്, ബേ​സി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്.

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    News Summary - Two Arrested for Obstructing Police Duty
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