Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 10:58 PM IST

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​ത്തു​ക നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം; ഡോക്ടറുടെ നാലുകോടി തട്ടിയ രണ്ടുപേർ അറസ്റ്റിൽ

    റി​ജാ​സ്, മ​ഹ​ബൂ​ബാ​ഷ

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ്ങി​ൽ ഇ​ര​ട്ടി​ത്തു​ക ലാ​ഭം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് മ​ട്ട​ന്നൂ​രി​ലെ ഡോ​ക്ട​റു​ടെ 4.43 കോ​ടി രൂ​പ ത​ട്ടി​യ കേ​സി​ൽ ര​ണ്ട് ചെ​ന്നൈ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ. മ​ങ്ങാ​ട് സൈ​ദ് സാ​ദി​ഖ് ന​ഗ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ മ​ഹ​ബൂ​ബാ​ഷ ഫാ​റൂ​ഖ് (39), റി​ജാ​സ് (41) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് ക​ണ്ണൂ​ർ സി​റ്റി സൈ​ബ​ർ ക്രൈം ​പൊ​ലീ​സ് സ്റ്റേ​ഷ​ൻ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ​ത്തി പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    ഇ​വ​രു​ടെ മ​ല​യാ​ളി​യാ​യ കൂ​ട്ടാ​ളി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് ​അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘ​ത്തി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചു. ഇ​യാ​ൾ നി​ര​വ​ധി കേ​സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​തി​യാ​ണ്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ​നി​ന്ന് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട തു​ക​യി​ൽ 40 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം രൂ​പ പി​ടി​യി​ലാ​യ പ്ര​തി​ക​ൾ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ ല​ഭി​ച്ചു.

    ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത പ​ണം പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ അ​റി​വോ​ടെ എ.​ടി.​എം വ​ഴി പി​ൻ​വ​ലി​ക്കു​ക​യും ബാ​ക്കി തു​ക ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് വ​ഴി വി​വി​ധ അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ്ര​ത്യേ​ക അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ച് അ​ക്കൗ​ണ്ട് ന​മ്പ​റു​ക​ളും ഫോ​ൺ കാ​ളു​ക​ളും ഇ.​എം.​ഇ.​ഐ ന​മ്പ​റു​ക​ളും കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ൾ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പ് കേ​സി​ൽ ഇ​ത്ര​യും തു​ക ന​ഷ്ട​മാ​കു​ന്ന​ത് അ​പൂ​ർ​വ​മാ​ണ്. ഷെ​യ​ർ ട്രേ​ഡി​ങ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​തി​ക​ള്‍ ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് ഗ്രൂ​പ്പി​ൽ വാ​ൻ ലാ​ഭം കി​ട്ടു​മെ​ന്ന് വി​ശ്വ​സി​പ്പി​ച്ചു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ക്കൊ​ണ്ട് വി​വി​ധ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് പ​ണം നി​ക്ഷേ​പി​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

