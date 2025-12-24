Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Crime
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 11:06 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 11:06 PM IST

    അട്ടപ്പാടിയില്‍ മോഷണക്കുറ്റമാരോപിച്ച് ആദിവാസി യുവാവിന് ക്രൂരമര്‍ദനം

    അട്ടപ്പാടിയില്‍ മോഷണക്കുറ്റമാരോപിച്ച് ആദിവാസി യുവാവിന് ക്രൂരമര്‍ദനം
    അ​ഗ​ളി: അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ല്‍ മോ​ഷ​ണ​ക്കു​റ്റ​മാ​രോ​പി​ച്ച് ആ​ദി​വാ​സി യു​വാ​വി​നെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ര്‍ദി​ച്ച​താ​യി പ​രാ​തി. പു​തൂ​ർ പാ​ലൂ​ര്‍ സ്വ​ദേ​ശി മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നാ​ണ് (26) മ​ര്‍ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. പാ​ലൂ​രി​ൽ പ​ല​ച​ര​ക്ക് ക​ട ന​ട​ത്തു​ന്ന രാ​മ​രാ​ജ് ഔ​ഷ​ധ​സ​സ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ണ്ട് വ​ലി​യ കെ​ട്ട് വേ​രു​ക​ൾ ക​ട​യി​ൽ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​തി​നി​ടെ പി​താ​വി​െൻറ മ​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​റ​ച്ച് ദി​വ​സം ക​ട അ​ട​ച്ചി​ടേ​ണ്ടി വ​ന്നു. പി​ന്നീ​ട് തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ വേ​രു​ക​ൾ കാ​ണാ​ത്ത​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് നാ​ട്ടു​കാ​രി​ൽ നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നെ​യും കൂ​ട്ടാ​ളി​ക​ളേ​യും പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ രാ​മ​രാ​ജി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. ഇ​ത് വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​നി​ടെ ക്രൂ​ര​മാ​യി മ​ർ​ദി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടും കേ​സെ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന് മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ്റെ അ​മ്മ പാ​പ്പ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ർ​ദ​നം ന​ട​ന്നി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് മ​റു​പ​ക്ഷം പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ഡി​സം​ബ​ർ ഏ​ഴി​നാ​യി​രു​ന്നു ഈ ​സം​ഭ​വം. അ​വ​ശ നി​ല​യി​ലാ​യ മ​ണി​ക​ണ്ഠ​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ലാ​ണ് ആ​ന്ത​രി​ക അ​വ​യ​വ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ പ​രി​ക്കു​ക​ളു​ള്ള കാ​ര്യം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ പു​തൂ​ർ പൊ​ലീ​സി​ലേ​ക്ക് വി​വ​രം കൈ​മാ​റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ത​ല​യോ​ട്ടി​യി​ലെ​യും മ​റ്റും ശ​സ്ത്ര​ക്രി​യ​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷം മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ കോ​ട്ട​ത്ത​റ താ​ലൂ​ക്ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. കൊ​ല​പാ​ത​ക ശ്ര​മ​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ചു​മ​ത്തി രാ​മ​രാ​ജി​നെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ലെ​ടു​ത്തു. ഇ​ന്ന് കോ​ട​തി​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക്കും.

