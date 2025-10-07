Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightഹൗസ് ബോട്ടിലെ മേശയുടെ...
    Crime
    Posted On
    date_range 7 Oct 2025 9:11 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Oct 2025 9:11 PM IST

    ഹൗസ് ബോട്ടിലെ മേശയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി, ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി, വിനോദസഞ്ചാരി കുഴഞ്ഞു വീണുമരിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ഹൗസ് ബോട്ടിലെ മേശയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടി, ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടി, വിനോദസഞ്ചാരി കുഴഞ്ഞു വീണുമരിച്ചു
    cancel
    camera_alt

    Representational Image

    Listen to this Article

    ആലപ്പുഴ: ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ഗ്ലാസ്​ പൊട്ടിയതിനെതുടർന്നുണ്ടായ തർക്കത്തിനിടെ വിനോദസഞ്ചാരി കുഴഞ്ഞു വീണുമരിച്ചു. ചെന്നൈ വർഷമേൽപട്ട് മുഹമ്മദ് ഗാവുസ് സ്ട്രീറ്റിൽ വൈ. മുഹമ്മദ് സുൽത്താനാണ്​ (48)​ മരിച്ചത്.

    പുന്നമട സ്വദേശി ജോസഫ് ജോണിന്‍റെ ഉടമസ്‌ഥതയിലുള്ള കാലിപ്സ് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 8.30ന് പുന്നമട ഫിനിഷിങ് പോയന്‍റിലാണ്​ സംഭവം. ചെന്നെയിൽ നിന്ന്​ 26പേരാണ് തിങ്കളാഴ്‌ച ആലപ്പുഴയിൽ എത്തിയത്.

    ബോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ ഇറങ്ങാനുള്ള തയാറെടുപ്പിനിടെ ഹൗസ് ബോട്ടിലെ മേശയുടെ ഗ്ലാസ് പൊട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹൗസ് ബോട്ട് ജീവനക്കാരും യാത്രക്കാരും തമ്മിൽ വാക്കുതർക്കായി. ഇത്​ കൈയേറ്റത്തിൽ കലാശിച്ചതിന്​ പിന്നാലെ സുൽത്താൻ കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ആലപ്പുഴ ജനറൽ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

    മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പോസ്​റ്റുമോർട്ടത്തിനു ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി. കൈ​യേറ്റത്തിനിടെ ജീവനക്കാരായ അഭിജിത്തിനും പരിക്കേറ്റെന്ന്​ ടൂറിസം പൊലീസ്​ പറഞ്ഞു. തലക്ക്​ പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സ നൽകി വിട്ടയച്ചു. ആലപ്പുഴ നോർത്ത് പൊലീസ് അസ്വഭാവിക മരണത്തിന്​ കേസെടുത്തു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Tourist dies after collapsing in houseboat due to commotion
    Similar News
    Next Story
    X