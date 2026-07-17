ഭിന്നശേഷിക്കാരിക്ക് പീഡനം: പ്രതി 10 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽ

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Posted Ondate_range 17 July 2026 1:50 PM IST
Updated Ondate_range 17 July 2026 1:50 PM IST
ഭിന്നശേഷിക്കാരിക്ക് പീഡനം: പ്രതി 10 വർഷത്തിനുശേഷം പിടിയിൽtext_fields
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News Summary - Torture of differently-abled woman: Accused arrested after 10 years
പത്തനംതിട്ട: മാനസിക വൈകല്യമുള്ള പെൺകുട്ടിയെ, വീട്ടിൽ കടന്നുകടന്നുകയറി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയ ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതിയെ പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് പത്തുവർഷത്തിനുശേഷം പിടികൂടി. പുളിക്കീഴ് ചാത്തങ്കേരി, വിളക്കുപാടത്തിൽച്ചിറ വീട്ടിൽ ഓമന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജെയിംസ് ചാക്കോ (48)യെയാണ് പിടികൂടിയത്. 2016 ഒക്ടോബർ 21നും 22നുമാണ് ഇയാൾ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.
പുളിക്കീഴ് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ എസ്.എച്ച്.ഒ ഷെഫീക്ക്, എസ്.ഐ നൗഫൽ, സി.പി.ഒമാരായ അനൂപ്, സുദീപ് എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണസംഘമാണ് വെണ്ണിക്കുളത്തുനിന്ന് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്. കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
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