പത്ത് വയസ്സുകാരന് പ്രകൃതിവിരുദ്ധ പീഡനം: പ്രതിക്ക് നാലുവർഷം കഠിന തടവും പിഴയും

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്: പ​ത്തു വ​യ​സ്സു​കാ​ര​നെ പ്ര​കൃ​തി​വി​രു​ദ്ധ പീ​ഡ​ന​ത്തി​നി​ര​യാ​ക്കി​യ കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക്ക് നാ​ല് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വും 20,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും ശി​ക്ഷ വി​ധി​ച്ചു. ചെ​റു​താ​ഴം കൊ​വ്വ​പ്ര​ത്തെ ന​രി​ക്കോ​ട​ൻ വീ​ട്ടി​ൽ ഉ​മ്മ​റി​നെ​യാ​ണ് (54) ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ് ഫാ​സ്റ്റ് ട്രാ​ക്ക് സ്പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി ജ​ഡ്ജി സി. ​മു​ജീ​ബ് റ​ഹ്മാ​ൻ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

2015 ഫെ​ബ്രു​വ​രി​യി​ലാ​ണ് കേ​സി​ന് ആ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. പോ​ക്സോ നി​യ​മ​ത്തി​ലെ ഏ​ഴാം വ​കു​പ്പ് പ്ര​കാ​രം മൂ​ന്ന് വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വും 20,000 രൂ​പ പി​ഴ​യും വീ​ട്ടി​ൽ ക​യ​റി വ​ന്ന് പീ​ഡി​പ്പി​ച്ച​തി​ന് ഒ​രു​വ​ർ​ഷം ക​ഠി​ന ത​ട​വു​മാ​ണ് ശി​ക്ഷ. പ​രി​യാ​രം പൊ​ലീ​സ് സ്‌​റ്റേ​ഷ​നി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രാ​യ കെ.​പി.​ടി. ജ​ലീ​ൽ, ടി.​വി. ബി​ജു പ്ര​കാ​ശ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി കു​റ്റ​പ​ത്രം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച​ത്. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്പെ​ഷ​ൽ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ അ​ഡ്വ. ഷെ​റി​മോ​ൾ ജോ​സ് ഹാ​ജ​രാ​യി. Show Full Article

News Summary -

Torture: Defendant faces up to four years in prison and a fine