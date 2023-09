cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ മ​ഞ്ചേ​രി: 14 വ​യ​സ്സു​കാ​രി​യാ​യ മ​ക​ളെ പ​ല​ത​വ​ണ ബ​ലാ​ത്സം​ഗം ചെ​യ്ത പി​താ​വി​നെ മ​ഞ്ചേ​രി പോ​ക്‌​സോ സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ അ​തി​വേ​ഗ കോ​ട​തി 63 വ​ര്‍ഷം ക​ഠി​ന​ത​ട​വി​നും ഏ​ഴ് ല​ക്ഷം രൂ​പ പി​ഴ​യ​ട​ക്കാ​നും ശി​ക്ഷി​ച്ചു. മ​ഞ്ചേ​രി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ 48കാ​ര​നെ​യാ​ണ് ജ​ഡ്ജി എ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്. വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ലാ​യു​ള്ള ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ ഒ​രു​മി​ച്ച​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യെ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ ഫ​ല​ത്തി​ല്‍ പ്ര​തി 20 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​ഠി​ന​ത​ട​വ് അ​നു​ഭ​വി​ച്ചാ​ല്‍ മ​തി​യാ​കും. പി​ഴ​യ​ട​ക്കു​ന്ന​പ​ക്ഷം തു​ക അ​തി​ജീ​വി​ത​ക്ക് ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

To the father who raped his daughter 63 years rigorous imprisonment and a fine of Rs.7 lakhs