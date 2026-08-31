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    Crime
    Posted On
    date_range 31 Aug 2026 11:27 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2026 11:27 AM IST

    വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിലെ 50 പ​വ​ൻ മോ​ഷ​ണം: ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ

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    സ്വ​ർ​ണം വി​ൽ​ക്കാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ച്ച ര​ണ്ട് സ്ത്രീ​ക​ളും പി​ടി​യി​ൽ
    വ്യാപാരിയുടെ വീട്ടിലെ 50 പ​വ​ൻ മോ​ഷ​ണം: ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ൽ
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    മു​ള​ങ്കു​ന്ന​ത്തു​കാ​വ്: തോ​ളൂ​രി​ൽ വ​സ്ത്ര​വ്യാ​പാ​രി​യു​ടെ വീ​ട് കു​ത്തി​ത്തു​റ​ന്ന് മ​ക​ളു​ടെ വി​വാ​ഹാ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രു​ന്ന 50 പ​വ​നോ​ളം സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മോ​ഷ്ടി​ച്ച കേ​സി​ൽ ഒ​രാ​ളെ അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു. മു​ഖ്യ​പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടാ​നു​ണ്ട്. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വി​ൽ​ക്കാ​ൻ ഏ​ൽ​പി​ച്ച ര​ണ്ട് സ്തീ​ക​ളും പി​ടി​യി​ലാ​യി.

    നി​ര​വ​ധി ക്രി​മി​ന​ൽ കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​യാ​യ പ​ട്ടി​ക്കാ​ട് പാ​ണ​ഞ്ചേ​രി സ​ന്തോ​ഷ്‌ എ​ന്ന ക​ൽ​ക്കി സ​ന്തോ​ഷ് (44), മോ​ഷ​ണ​മു​ത​ലു​ക​ൾ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തി​നും മ​റ്റും സ​ഹാ​യി​ച്ച മ​ണ​ലൂ​ർ ഏ​ങ്ങ​ണ്ടി സ​ജി​ത (46), കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ കാ​രി​യെ​ഴു​ത്ത് അ​ഖി​ല (35) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് പേ​രാ​മം​ഗ​ലം പൊ​ലീ​സും തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഗോ​ക് ടീ​മും തൃ​ശൂ​ർ അ​സി. പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ സ്പെ​ഷ​ൽ സ്ക്വാ​ഡും ചേ​ർ​ന്ന് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ​റ​പ്പൂ​ർ സെ​ന്റ​റി​ൽ തു​ണി​ക്ക​ട ന​ട​ത്തു​ന്ന ഷ​ക്കീ​റി​ന്റെ വീ​ട്ടി​ൽ ഈ ​മാ​സം ഇ​രു​പ​തി​നാ​ണ് മോ​ഷ​ണം ന​ട​ന്ന​ത്. പു​റ​കു​വ​ശം വാ​തി​ൽ ത​ക​ർ​ത്താ​ണ് ക​ള്ള​ന്മാ​ർ അ​ക​ത്ത് ക​യ​റി​യ​ത്.

    ഓ​ണ​ക്കാ​ലം ആ​യ​തി​നാ​ൽ ക​ട​യ​ട​ക്കാ​ൻ വൈ​കി​യ വീ​ട്ടു​ട​മ രാ​ത്രി ഒ​ന്നി​ന് ക​ച്ച​വ​ടം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ച്ച് വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ഴാ​ണ് മോ​ഷ​ണ വി​വ​രം അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ക​ർ​ണാ​ട​ക​യി​ലെ സ്വ​ർ​ണ മോ​ഷ​ണ കേ​സി​ലും സ​ന്തോ​ഷി​ന് ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. മോ​ഷ്ടി​ച്ച പ​ണം ആ​ർ​ഭാ​ട ജീ​വി​ത​ത്തി​നാ​ണ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​റ്.

    സി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ന​കു​ൽ രാ​ജേ​ന്ദ്ര ദേ​ശ് മു​ഖി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘ​ത്തി​ൽ സി​റ്റി സ്പെ​ഷ​ൽ ബ്രാ​ഞ്ച് അ​സി. പൊ​ലീ​സ് ക​മീ​ഷ​ണ​ർ ബി​ജോ​യ്‌, തൃ​ശൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​സി. ക​മീ​ഷ​ണ​ർ രാ​ജേ​ഷ്, പേ​രാ​മം​ഗ​ലം ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ വി​നോ​ദ്, എ​സ്.​ഐ അ​ജ്മ​ൽ, തൃ​ശൂ​ർ സി​റ്റി സാ​ഗോ​ക് ടീം ​അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ അ​സി. സ​ബ് ഇ​ൻ​സ്‌​പെ​ക്ട​ർ പി.​കെ. പ​ഴ​നി​സ്വാ​മി, സീ​നി​യ​ർ സി​വി​ൽ പൊ​ലീ​സ് ഓ​ഫി​സ​ർ​മാ​രാ​യ സ​ജി ച​ന്ദ്ര​ൻ, കൃ​ഷ്ണ​പ്ര​സാ​ദ്, റെ​ജി​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. പ്ര​തി​ക​ളെ കു​ന്നം​കു​ളം മ​ജി​സ്ട്രേ​റ്റ് റി​മാ​ൻ​ഡ് ചെ​യ്തു.

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    TAGS:Gold Theftarrest newskerala local newsThrissur
    News Summary - Thrissur House Robbery: One Arrested for Stealing 50 Sovereigns of Gold for Marriage
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