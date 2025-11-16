Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightതാമരശ്ശേരിയിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 11:51 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 11:51 AM IST

    താമരശ്ശേരിയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    താമരശ്ശേരിയിൽ എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കൾ പിടിയിൽ
    cancel
    camera_alt

    ഉമൈർഖാൻ, സൗജൽ, ആഷിക്

    Listen to this Article

    താമരശ്ശേരി: എം.ഡി.എം.എയുമായി മൂന്ന് യുവാക്കളെ താമരശ്ശേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. കൊടുവള്ളി ഉളിയാടൻ കുന്നുമ്മൽ ഉമൈർഖാൻ (27), അടിവാരം നൂറാംതോട് വലിയ വീട്ടിൽ ആഷിക് (25), മൂലക്കൽ തൊടി സൗജൽ (28)എന്നിവരെയാണ് വാഹനപരിശോധനക്കിടെ 3.2 ഗ്രാം എം.ഡി.എം.എയുമായി താമരശ്ശേരിയിൽ സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങളും താമരശ്ശേരി പൊലീസും ചേർന്ന് പിടികൂടിയത്.

    കെ.എൽ. 57 വൈ 896 നമ്പർ ബ്രസ്സ കാറും ലഹരി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും കാറിൽനിന്ന് കണ്ടെടുത്തു. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഇവർ ലഹരി മരുന്ന് എത്തിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഗൾഫിലായിരുന്ന ഇവർ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ലഹരി ഉപയോഗവും വിൽപനയും തുടങ്ങുകയായിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സ്പെഷൽ സ്ക്വാഡ് എസ്. ഐ. രാജീവ് ബാബു, എ.എസ്.ഐ. ജയരാജൻ പനങ്ങാട്, സീനിയർ സി.പി.ഒമാരായ പി.പി. ജിനീഷ്, കെ.കെ. രതീഷ് കുമാർ, പി.കെ. അനസ്, എസ്.ഐമാരായ എം.പി. വിഷ്ണു, സുബിൻ ബിജു, രതീഷ്കുമാർ, എം.പി. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, എസ് സി.പി.ഒ എ.എം. ശ്രീലേഷ് എന്നിവരടങ്ങിയ സംഘമാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala PoliceThamarasseryMDMAYouths arrested
    News Summary - Three youths arrested with MDMA in Thamarassery
    Similar News
    Next Story
    X