ദമ്പതികളെ സംഘം ചേർന്ന് മർദിച്ച കേസിൽ മൂന്നുപേർ അറസ്സിൽ

cancel camera_alt അ​നി​ൽ മാ​ത്യു, മു​രു​ക​ൻ, മ​ഹാ​രാ​ജ​ൻ By മാധ്യമം ലേഖകൻ അ​ടൂ​ർ: റോ​ഡ​രി​കി​ലെ മ​തി​ലി​ൽ പോ​സ്റ്റ​ർ പ​തി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രു​ന്ന ദ​മ്പ​തി​ക​ളെ സം​ഘം ചേ​ർ​ന്ന് മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ൽ മൂ​ന്നു​പേ​ർ അ​റ​സ്​​റ്റി​ൽ. പ​ന്നി​വി​ഴ മു​ക​ളി​ൽ വ​ട​ക്കേ​തി​ൽ അ​നി​ൽ മാ​ത്യു (26), ഗ​ണേ​ശ​വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ മു​രു​ക​ൻ (21), സ​ഹോ​ദ​ര​ൻ മ​ഹാ​രാ​ജ​ൻ (23) എ​ന്നി​വ​രെ​യാ​ണ് അ​ടൂ​ർ പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്ത​ത്. തു​മ്പ​മ​ൺ കീ​രു​കു​ഴി വി​ജ​യ​പു​രം ചെ​ന്നേ​ലി​ൽ ശ്രീ​ജി​ത്ത് (23), ഭാ​ര്യ അ​ജീ​ഷ (21) എ​ന്നി​വ​രെ മ​ർ​ദി​ച്ച കേ​സി​ലാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റ്. അ​ടൂ​ർ കോ​ട്ട​പ്പു​റം ഭാ​ഗ​ത്തു​െ​വ​ച്ച് ക​ഴി​ഞ്ഞ 15ന് ​രാ​ത്രി 12നാ​ണ് സം​ഭ​വം. ഇ​രു​വ​രും അ​ടൂ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു.

Three people were arrested in the case of gang beating of a couple