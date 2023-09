ജ്വല്ലറികളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ മൂന്ന് കിലോ സ്വർണാഭരണം തട്ടിയെടുത്തു

cancel camera_alt ജ്വ​ല്ല​റി​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ (വൃ​ത്ത​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ) റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ന​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യം. ഇ​തി​ന് പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ഇ​വ​രെ ത​ള്ളി​യി​ട്ട് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ട​ത് By മാധ്യമം ലേഖകൻ തൃ​ശൂ​ർ: നി​ർ​മാ​ണം ക​ഴി​ഞ്ഞ്​ ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​യ 3.1 കി​ലോ​ഗ്രാം സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ ആ​ക്ര​മി​ച്ച്​ കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്തു. തൃ​ശൂ​രി​ൽ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ന് സ​മീ​പം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് സം​ഭ​വം. നാ​ലം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. സം​ഘ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​താ​യി പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. തൃ​ശൂ​രി​ലെ നി​ർ​മാ​ണ ശാ​ല​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​ർ​ണം ആ​ഭ​ര​ണ​മാ​ക്കി ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ കൊ​ണ്ടു​പോ​കു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​ത്. കൊ​ക്കാ​ലെ​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ‘ഡി.​പി ചെ​യി​ൻ​സ്’ എ​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലെ സ്വ​ർ​ണ​മാ​ണ് ന​ഷ്ട​മാ​യ​ത്. ആ​ഴ്ച​യി​ൽ ഒ​രു ദി​വ​സം ഇ​വി​ടെ​നി​ന്ന്​ ക​ന്യാ​കു​മാ​രി​യി​ലെ ജ്വ​ല്ല​റി​ക​ളി​ൽ ആ​ഭ​ര​ണം എ​ത്തി​ക്കാ​റു​ണ്ട്. മാ​ർ​ത്താ​ണ്ഡ​ത്തേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ലേ​ക്ക് ആ​ഭ​ര​ണ​വു​മാ​യി പോ​കു​ന്ന വ​ഴി​ക്കാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണ​മു​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്ന്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പൊ​ലീ​സി​ന്​ മൊ​ഴി ന​ൽ​കി. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ പാ​ർ​ട്ട്ണ​റും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നു​മാ​ണ് സ്വ​ർ​ണം ബാ​ഗു​ക​ളി​ലാ​ക്കി കൊ​ണ്ടു​പോ​യി​രു​ന്ന​ത്. കെ.​എ​സ്.​ആ​ർ.​ടി.​സി സ്റ്റാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ക​വാ​ടം ക​ഴി​ഞ്ഞ് റെ​യി​ൽ​വേ സ്റ്റേ​ഷ​ൻ റോ​ഡി​ൽ എ​ത്തു​ന്ന​തി​ന് തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​യി​രു​ന്നു ആ​ക്ര​മ​ണം. വെ​ള്ള ഡി​സ​യ​ർ കാ​റി​ലെ​ത്തി​യ സം​ഘം ഇ​വ​രെ ത​ള്ളി​യി​ട്ട് സ്വ​ർ​ണ​മ​ട​ങ്ങി​യ ബാ​ഗു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് മൊ​ഴി. വ​ന്ന​വ​രു​ടെ കൈ​യി​ൽ ഇ​രു​മ്പ് പൈ​പ്പ് പോ​ലു​ള്ള ആ​യു​ധ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ പ​റ​യു​ന്നു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ക്കി​ല്ല. പ്ര​ദേ​ശ​ത്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​വ​ർ ഓ​ടി​ക്കൂ​ടി​യെ​ങ്കി​ലും വ​ന്ന​വ​ർ കാ​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി​യ ബൈ​ക്ക് യാ​ത്രി​ക​ൻ വാ​ഹ​ന​ത്തെ പി​ന്തു​ട​ർ​ന്നെ​ങ്കി​ലും ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യി​ല്ല. വി​വ​രം ഉ​ട​ൻ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ അ​റി​യി​ച്ച​ത​നു​സ​രി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് സ്ഥ​ല​ത്തെ​ത്തി. ഈ​സ്റ്റ് പൊ​ലീ​സ് കേ​സ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​ങ്ങി. സ​മീ​പ​ത്തെ സി.​സി‌.​ടി.​വി​യി​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​തി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളും പൊ​ലീ​സ് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ പ​തി​വാ​യി പോ​കു​ന്ന വി​വ​രം അ​റി​യാ​വു​ന്ന​വ​രാ​ണ് ക​വ​ർ​ച്ച​ക്ക് പി​ന്നി​ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

Three kilos of gold jewelery taken to jewelers was stolen