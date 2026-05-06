Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightCrimechevron_rightകല്ലുമലയിൽ...
    Crime
    Posted On
    date_range 6 May 2026 1:35 PM IST
    Updated On
    date_range 6 May 2026 1:35 PM IST

    കല്ലുമലയിൽ മൂന്നുവീടുകളിൽ മോഷണം;അഞ്ചുപവൻ കവർന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മോഷ്ടാക്കളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചതായി പൊലീസ്
    കല്ലുമലയിൽ മൂന്നുവീടുകളിൽ മോഷണം;അഞ്ചുപവൻ കവർന്നു
    cancel

    മാവേലിക്കര: ആളില്ലാത്ത സമയംനോക്കി കല്ലുമലയിലെ മൂന്നു വീടുകളുടെ വാതിൽ തകർത്ത് മോഷണം. കല്ലുമല ഉമ്പർനാട് പനയ്ക്കൽ അജുവില്ലയിൽ അജു, നേമത്ത് ഡോ. നാസർ, പോളച്ചിറയ്ക്കൽ റേ നൈനാൻ എന്നിവരുടെ വീടുകളിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുലർച്ചെ മോഷണം നടന്നത്.മൂന്നിടങ്ങളിലും മോഷ്ടാക്കൾ മുൻ വാതിൽ തകർത്താണ് അകത്തുകടന്നത്.

    ഡോ. നാസറിന്റെ വീടിനുള്ളിൽ കടന്ന മോഷ്ടാക്കൾ എല്ലാ മുറികളുടെയും പൂട്ടുകൾ തകർത്തു. അലമാരക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ച അഞ്ചുപവൻ കവർന്നു. അജുവില്ലയിലും പോളച്ചിറയ്ക്കൽ വീട്ടിലും മേശയും അലമാരകളും കുത്തിത്തുറന്ന് സാധനങ്ങൾ വലിച്ചുവാരിയിട്ട നില യിലാണ്. കുറത്തികാട് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം നടത്തി.മോഷ്ടാക്കളെക്കുറിച്ച് സൂചന ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Crime NewsrobberyGold Theftinvestigationhouse breaker
    News Summary - Three houses robbed in Kallumala; five robbed
    Similar News
    Next Story
    X