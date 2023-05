cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ എ​ട​ക്ക​ര: സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ യാ​ത്രി​ക​നെ മ​ര്‍ദി​ച്ച് ഓ​ട​യി​ല്‍ ത​ള്ളി​യ കേ​സി​ൽ മൂ​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രെ എ​ട​ക്ക​ര പൊ​ലീ​സ് അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തു.ബ​സ് ഡ്രൈ​വ​ര്‍ ചു​ങ്ക​ത്ത​റ പ​ള്ളി​ക്കു​ത്ത് തെ​ക്കേ​തി​ല്‍ അ​ജേ​ഷ്, ജീ​വ​ന​ക്കാ​രാ​യ പു​ലി​മു​ണ്ട പു​ഷ്പ നി​വാ​സി​ൽ മു​ര​ളി, കാ​ര​ക്കോ​ട് മ​ണ​ലൊ​ടി ബാ​ബു എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യ​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ പാ​ലു​ണ്ട അ​ങ്ങാ​ടി​യി​ലാ​ണ് സൈ​ഡ് കൊ​ടു​ത്തി​ല്ലെ​ന്ന കാ​ര​ണം പ​റ​ഞ്ഞ് സ്വ​കാ​ര്യ ബ​സ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ സ്‌​കൂ​ട്ട​ര്‍ യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​നാ​യ വ​ഴി​ക്ക​ട​വ് പൂ​വ​ത്തി​പൊ​യി​ല്‍ ആ​മി​യ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദി​നെ മ​ര്‍ദി​ച്ച് ഓ​ട​യി​ല്‍ ത​ള്ളി​യ​ത്. Show Full Article

Three bus crews arrested for beating scooter passenger and pushing him into the road